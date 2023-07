Tuca Ferretti dejó “plantada” a la prensa después del Atlas vs Cruz Azul

El Tuca Ferretti explotó y dejó "plantados" a la prensa al término del Atlas vs Cruz Azul (Twitter/@CruzAzul)

Con el inicio del torneo Apertura 2023 de la Liga MX regresaron los momentos cómicos que regala cada jornada, pero también volvieron los “berrinches” que protagonizan los jugadores o cuerpo técnico de algún club. Para la Jornada 1 del torneo, Ricardo Tuca Ferretti fue el protagonista de una situación que dejó sorprendida a la prensa.

Al término del juego de Atlas contra la Maquina en el Estadio Jalisco, ambos directores técnicos ofrecieron la conferencia de prensa post partido. Pero cuando llegó el turno del Tuca de dar unas palabras sobre la primera derrota de su equipo, se molestó y decidió dejar “plantados” a todos los reporteros que esperaban unos minutos.

Cuando el técnico naturalizado llegó a la zona de prensa notó que había pocos reporteros, por lo que se disponía a empezar y responder las preguntas. Pero al momento de querer iniciar la conferencia, lo frenaron y le dijeron que había que esperar a que los demás se conectaran.

El Tuca no quiso empezar la conferencia de prensa sin los reporteros, quería que fuera una sesión en vivo y no por virtual (Foto: Cruz Azul)

El Tuca Ferretti no sabía que la sesión de preguntas sería por zoom, así que exclamó “¿Qué esperamos? … ¿conectar con quién? yo voy a contestar a las personas que están aquí, para esto vinieron”. Y es que cuando le estaban explicando cómo sería la sesión de preguntas, el Tuca se incomodó.

Le comentaron que las personas que estaban en la sala de prensa no eran reporteros en su mayoría, sino que se trataba de personal de Atlas así como de Cruz Azul, del equipo de comunicación de ambos clubes, por lo que cuando le dieron esa información al Tuca explotó.

Y es que le intentaron detallar que era un protocolo del club por la contingencia sanitaria que se vivió, por lo que su coraje fue más evidente.

Durante el Atlas vs Cruz Azul, el director técnico de La Máquina abandonó a la prensa

“A ver, esto ya se acabó, esto ya se acabó”, sentenció.

La molestia del Tuca fue más evidente, en los diferentes videos que compartieron en redes sociales no se alcanza a escuchar con claridad qué le dijeron, pero el personal del Atlas lo intentó de convencer de que se quedara en la conferencia virtual, pero solo causaron que la molestia de Ricardo aumentara más. “No entiendo porqué el tema, no sé qué, no entiendo”

Desde la perspectiva del entrenador de Cruz Azul, cuando vio que la tribuna estaba llena en el estadio cuestionó la razón de porque los reporteros no podían estar en la misma sala que él, así que pidió que bajen los reporteros.

“Hay 25 mil personas allá adentro en la tribuna ¿y por qué no pueden bajar aquí a entrevistarme? … ¡Ah, pues entonces que bajen!”

Minutos más tarde, después de dialogar con su equipo del club accedió a dar unas palabras sobre la derrota de su equipo, pero no dejó que se le hiciera más preguntas, por lo que solo expresó “(Estoy) triste, creo que es un resultado justo para el Atlas” y posterior a ello se retiró.

Atlas derrotó a Cruz Azul en la Jornada 1 del Apertura 2023

El Atlas superó este sábado 1 de julio 2-0 al Cruz Azul en la cancha del Estadio Jalisco. El triunfo fue empujado por una destacada actuación del uruguayo Brian Lozano, quien sumó una asistencia, en la primera jornada del torneo de Apertura 2023 del fútbol mexicano. Los tantos del partido fueron de Eduardo Aguirre y Aldo Rocha, quienes le dieron la victoria a los Zorros.

Sin embargo, en la última jugada del duelo, Brian Lozano fue expulsado. El uruguayo fue el motor ofensivo del Atlas. Hizo estragos en la zaga visitante desde el minuto 4 con un pase filtrado al área que encontró a Aguirre, quien definió con derechazo para el 1-0.