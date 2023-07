Quién es el payaso Brincos Dieras

El nombre real del payaso Brincos Dieras es Roberto Carlo (Instagram/@brincosdierasofficial)

Brincos Dieras es un payaso que hace comedia para adultos, su nombre real es Roberto Carlo y es originario de Monterrey, Nuevo León; sin embargo, la mayoría de sus shows son en los Estados Unidos, específicamente en ciudades como Detroit, Oklahoma, Houston y Austin.

Te puede interesar: ¿Fue la ola de calor? Payaso Brincos Dieras revela por qué fue hospitalizado

Además, en mayo anunció que realizaría una gira por Europa, esta serie de eventos cómicos abarcará Barcelona y Madrid, España; también visitará Múnich, Alemania y París, Francia como parte de su World Tour.

Actualmente, el comediante Roberto Carlo tiene 50 años, el se identifica a sí mismo como El payaso más irreverente de Latinoamérica, pues sus shows suelen ser de comedia para adultos, chistes en doble sentido, bromas de humor negro y en general, tener una interacción con el público muy cercana, lo que ha hecho que los espectadores se vuelvan parte de la presentación.

Brincos Dieras visitará España en su tour mundial (Instagram/@brincosdierasofficial)

Durante su vida antes de la comedia, el payaso Brincos Dieras se dedicó a vender periódicos, limpiar vidrios y cantar en los camiones de Monterrey. Durante un tiempo incluso fue cercano a la congregación de Guadalupe, pertenecientes a la iglesia católica.

Te puede interesar: Luis Enrique Guzmán realizó prueba de ADN a su hijo y no resultaron compatibles

Fue en un evento de esta congregación en que Brincos Dieras tuvo su primera presentación como un payaso, después forjó su camino hasta volverse famoso, pues incluso se convirtió en tendencia de TikTok. Al principio llegó a presentarse con nombres como Tongorito en distintas fiestas de su ciudad, en esa época ni siquiera recibia algún pago, también llegó a usar el seudónimo Brincos dieras en el día y Ganas tienes en la noche.

Por la evidente longitud del apodo, tuvo que acortarlo a Brincos dieras, pero también reveló a Fernando Lozano que pensó en ponerse Globito.

El tóxico interrumpió show de Brincos Dieras

En febrero de 2023, el payaso regiomontano tuvo un momento viral porque “un tóxico” quiso arruinar su show, y es que tuvo discusión con el esposo de una mujer a quien había subido al escenario. Esto ocurrió durante una presentación en Atlanta, Georgia en EEUU.

Así fue como terminó la dinámica con una mujer Crédito: (YouTube/@EliteEntertainmentGroup)

El sujeto se enojó porque Brincos Dieras llamó “buena” a la mujer como parte de su rutina y luego bailó “sensualmente” con ella, ya que asistieron como pareja y al parecer, no toleró verla teniendo esa clase de interacciones con el comediante.

Te puede interesar: “¿Por qué no le rompieron el hocico?”: Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra la agresión del novio de Yeri Mua a reporteros

El payaso suele tener ese tipo de dinámicas ya que sus shows suelen ser sobre bromas en doble sentido, con cierta connotación sexual y en sí, chistes ácidos de humor adulto. En algún punto, incluso se sentó para que una de ellas bailara encima de él y luego invirtieron los papeles.

De entre el público, un sujeto con playera blanca brincó hasta el escenario y le exigió a la mujer que se bajara, la señaló con el dedo con mucho enojo y tuvo que ser desalojado con ayuda de los guardias de seguridad. Aunque algunas personas aseguraron que podría haber sido parte de la rutina, los asistentes al evento empezaron a abuchearlo por su actitud.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en su momento: “Ahora toxico es tener la impotencia de que no te respeten como pareja”, “Ahora toxico es tener la impotencia de que no te respeten como pareja”, “Para mí no es tóxico. Hay algo que se llama respeto y creo que ella no lo conoce”.

Brincos Dieras recolectó dinero para una mujer de la tercera edad

En su show en Sonora, el payaso Brincos Dieras al ver cómo una trabajadora de la tercera edad se encontraba mesereando se dispuso a juntar dinero para que ella se fuera a su casa descansar.

El payaso no solo se ha viralizado por acciones polémicas, pues en mayo de este año le pidió ayuda al público del Palenque de Hermosillo para juntar dinero y dárselo a la señora mayor.

Esta comerciante de la tercera edad estaba trabajando en la Zona VIP de su show, por lo que le pidió a las personas que juntaran dinero para dárselo.“Qué se vea el V.I.P. cabr...nes”; “Háganle la noche, cabr..es”; “Véanla a su edad y tan noche trabajando, cabro...es”, comentó el payaso norteño.

Después de que recorrió cada lugar personalmente, juntó más de 30 mil pesos, los cuales fueron entregados a la mujer. Además, haciendo uso de su característico sentido del humor, Brincos Dieras le aconsejó a la mujer que renunciara y fuera a su casa a descansar. Este momento fue grabado por los asistentes y posteriormente lo difundieron masivamente en redes sociales.

Que pasó con Brincos Dieras y por qué canceló shows

Brincos Dieras revela los motivos de su hospitalización: golpe de calor, cansancio e infección estomacal (@brincosdierasofficial)

Mucha gente en redes sociales aseguró que el comediante estaba sufriendo un problema grave de salud y que incluso había fallecido; sin embargo, solo fue hospitalizado por un golpe de calor. La presentación que canceló fue en Detroit, EEUU.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante Roberto Carlo invitó a sus fans a no creer en rumores y hacer caso a lo que el publicara en su perfil oficial.