Criticaron a Ángela Aguilar por tatuarse la espalda

Ángela Aguilar se tatuó la espalda y se lanzaron contra ella. (Captura Ig; @nelsiecarrillo) (Ig: @angela_aguilar_)

La cantante Ángela Aguilar vuelve a estar bajo los reflectores por cuestiones relacionadas con críticas y señalamientos negativos. Este tipo de comentarios son constantes, sea por sus declaraciones sobre su pertenencia a Argentina, otro relacionado con el hecho de dejar fuera a México de su gira y sólo dar conciertos en Estados Unidos, en cambio esta ocasión fue por la foto que se filtró donde aparece tatuándose la espalda.

A pesar de que la más joven de la dinastía Aguilar no compartió ninguna fotografía del momento ni del dibujo que se hizo en la espalda en sus cuentas oficiales en redes sociales, le bastó que se filtrara la imagen a las diferentes plataformas digitales para recibir críticas relacionadas con la decisión que tomó y por la nula “moralidad”, dijeron, que mostró su padre en cuanto a los tatuajes.

Y es que presuntamente fue Pepe Aguilar quien tomó actitudes prohibitivas hacia la intérprete de La Llorona en el pasado, precisamente en el asunto que rodeó a la relación de la joven con el productor Gusy Lau, quien es 15 años mayor que ella, donde se presume que el cantante de Por Mujeres Como Tú le ordenó terminar con su romance. Este fue un tema recordado esta ocasión porque para el hijo de Antonio Aguilar los tatuajes al parecer no son un problema.

Esta es la foto que se filtró del momento en que Ángela Aguilar se está tatuando. (Ig; @nelssiecarrillo)

Parte de los comentarios que recibió la joven promesa del género regional mexicano fueron con referencia a su polémica frase “100 % orgullosa y 25 % argentina”, pues algunos internautas aseguraron que lo que se tatuó en la espalda fue al futbolista argentino Lionel Messi sosteniendo la copa del mundo tras resultar victoriosos en la competencia internacional de futbol.

Otros aseguraron que les molestó la decisión de Ángela Aguilar porque supuestamente su familia se jacata de “ser unos santos”, pero consideraron que en realidad deben ser unos “diablos” que además tacharon de orgullosos y “creídos” porque, dijeron, se sienten superiores a los demás, especialmente del público mexicano a quien ni siquiera consideró en su más reciente gira.

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante: “Seguramente le tatuaron la frase: No llores por mi Argentina!!!”, “¿El tatuaje será de Messi levantando la copa, acompañada de la frase aguante Argentina?”, “Seguramente es la bandera de Argentina””.

Este fue el primer tatuaje de la cantante de regional mexicano

Otros de los comentarios se centraron en hacer referencia a las ideas que circulan respecto a lo estricto que es su papá, entre ellos dijeron que todo era una farsa y lo tacharon de doble moralidad porque en realidad no “cuida a su hija” sino que es una fachada que da el actual líder de la dinastía Aguilar. Así se expresaron:

“No que muy estricto el señor padre”, “Su papá es doble moral, tiene tatuajes en los brazos, así que no tiene tanta autoridad para prohibirle a su hija no hacerlo, puede dar consejos más no evitar que sigan su mal ejemplo”, “igualita a su apa”, “Pura basura los del espectáculo, dicen una cosa y hacen otra, me vale, pero para que se las dan de santos si no lo son”.

Sin embargo algunos más salieron en defensa de Ángela Aguilar y dijeron que los tatuajes no definían a la persona que eran porque, espetaron, había sujetos que no tenían ningún dibujo en la piel y en cambio eran maltratadores, drogadictos, entre otras actitudes consideradas negativas dentro de la sociedad.

Por el momento la cantante no emitió respuesta sobre la foto que se filtró donde se está tatuando la espalda. Imagen: angelaaguilaroficial.com.

No es la primera vez que Ángela Aguilar se hace un tatuaje

Anteriormente la intérprete de Dime Cómo Quieres compartió un video en las redes sociales donde mostró un pequeño corazón tatuado en el antebrazo derecho que presumió en un baile al lado de una de sus amigas, en aquel momento esto no causó tanto revuelo como el que generó el nuevo tatuaje en la espalda de Ángela Aguilar.