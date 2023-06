Cuándo salen los resultados del Examen COMIPEMS 2023 y cuántos aciertos necesito

Los exámenes de admisión fueron aplicados durante el mes de junio (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO. COM)

Cada año, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Medio Superior (Comipems) se convierte en el primer filtro a superar para aquellos jóvenes interesados en continuar sus estudios a nivel medio superior en cualquiera de los planteles educativos con los que se cuenta dentro de la Ciudad de México y algunas partes del Estado de México.

De tal forma que el concurso de asignación es realizado en coordinación por el conjunto de preparatorias ubicadas en la Zona Metropolitana y, año con año, reúnen a cientos de aspirantes que se preparan durante varios meses con el único objetivo de poder alcanzar el puntaje requerido para ser seleccionado por algún bachillerato de su preferencia.

Los exámenes fueron aplicados durante dos fines de semana consecutivos, los pasados sábado 17 y domingo 18, así como el sábado 24 y domingo 25 de junio del presente año, días durante los cuales los aspirantes contaron con un total de tres horas para resolver el examen, siempre y cuando hayan acudido a la sede que se les indicó.

Motivo por el cual actualmente los estudiantes se encuentran a la espera del momento en que serán publicados los resultados. Comipems compartió con el público en general que los aciertos serán dados a conocer dos meses después de que se haya aplicado la prueba, es decir, el siguiente viernes 18 de agosto del año en curso a través de la Gaceta Electrónica de Resultados.

Los resultados del Comipens se darán a conocer en agosto de este año (Instagram/ @museouniversum)

Dicha gaceta contendrá todos los folio de los participantes, su número de aciertos y el plantel al que fueron asignados. Para poder consultarlos será necesario iniciar sesión por medio del sitio oficial del comipems en el siguiente link: https://comipems.org.mx/, para ello únicamente se deberá introducir su folio y el CURP del estudiante, de esa manera se visualizarán los resultados de manera individual.

Asimismo, conforme al número de aciertos y de las opciones que hayan sido solicitadas, los resultados podrían ser los siguientes:

- ASI: que significa “asignado” y que es el resultado más común, mismo que quiere decir que el aspirante fue seleccionado para continuar sus estudios en alguna de las opciones que especificó dentro de su comprobante.

- CDO: lo que quiere decir que el estudiante tendrá derecho a otra opción. Cuando la respuesta es la mencionada, significa que el aspirante no fue asignado a ningún plantel, puesto que no obtuvo el puntaje suficiente o en su defecto, que no cumplió con los requisitos previos para las opciones que lo solicitaran.

- B/I: que significa que el aspirante fue dado de baja del concurso por haber incurrido en alguna irregularidad, tal es el caso de la suplantación de identidad, copiar durante el examen o utilizar algún tipo de dispositivo electrónico que estuviera prohibido durante la prueba.

Los números de aciertos cambian cada año (Twitter/ @COMIPEMSOFICIAL)

Finalmente, el porcentaje de aciertos que debieron haber obtenido los estudiantes para quedarse en su primera opción y, de acuerdo con los resultados obtenidos durante el Comipens de 2022, el promedio podría ser de hasta 88 aciertos. Mientras que el número de preguntas acertadas durante 2022 por plantel fueron las siguientes:

- Prepa 6: 112 aciertos.

- Prepa 9: 109 aciertos.

- Prepa 2: 108 aciertos.

- Prepa 5: 105 aciertos.

- Prepa 3: 104 aciertos.

- Prepa 1: 102 aciertos.

- Prepa 7: 100 aciertos.

- Prepa 8: 98 aciertos.

- Prepa 4: 96 aciertos.

- CCH Sur: 95 aciertos.

- CCH Oriente: 94 aciertos.

- CCH Vallejo: 94 aciertos.

- CCH Azcapotzalco: 92 aciertos.

- CCH Naucalpan: 87 aciertos.

- CECyT 13: 93 aciertos.

- CECyT 6: 90 aciertos.

- CECyT 3: 89 aciertos.

- CECyT 5: 89 aciertos.

- CECyT 15: 87 aciertos.

- CECyT 2: 85 aciertos.

- CECyT 1: 84 aciertos.

- CECyT 12: 84 aciertos.

- CECyT 14: 84 aciertos.

- CECyT 8: 83 aciertos.

- CECyT 4: 82 aciertos.

- CECyT 10: 82 aciertos.

- CECyT 11: 80 aciertos.

- CECyT 1: 24 aciertos.