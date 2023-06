Quién es Luis Enrique Guzmán, el hijo de Silvia Pinal acusado de “mantenido”, y cuántos hijos tiene

A sus 52 años, el productor musical se enteró de que Apolo Alejandro no es su hijo (Foto: Instagram)

La tarde de este lunes 26 de junio se dio a conocer que Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de la primera actriz Silvia Pinal y del veterano rocanrrolero Enrique Guzmán, tuvo acceso a someter a una prueba genética a su hijo Apolo Alejandro, fruto de su relación con Mayela Laguna, sin embargo el resultado arrojó un resultado inesperado.

Y es que el hermano de Alejandra Guzmán se sometió a una “prueba en génetica molecular con resultado del cero por ciento de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo y aplicación de esta ciencia genetista”, por lo que el niño de aproximadamente 5 años que creía su hijo, en realidad no lo es, de acuerdo a la prueba.

Ahora que el hijo de la diva del cine de oro ha descubierto que no es el padre biológico de Apolo, ha decidido empezar un proceso legal para deslindarse de sus obligaciones; de modo que la identidad, la nacionalidad, el derecho a recibir alimentación, salud o educación del pequeño “no emanarán salvo decisión judicial contraria”.

Esta noticia ha puesto al también hermano de Sylvia Pasquel y único hijo varón de Silvia Pinal en medio de la polémica, situación inusual, pues Luis Enrique siempre ha mantenido un bajo perfil, a diferencia de su mediática familia.

Es el único hijo varón de la primera actriz Silvia Pinal (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién es Luis Enrique Guzmán?

Y es que poco se hablaba de Luis Enrique, pues sus hermanas, primas, sobrinas y madre son quienes se dedican al medio artístico; sin embargo él ha sido noticia debido a diversas polémicas.

En su libro Esta soy yo, la propia Silvia Pinal le llamó “chiripazo”, pues incluso Sylvia Pasquel se embarazó casi al mismo tiempo de Stephanie Salas. Pinal creyó que tendría otra hija, pues ya tenía a Sylvia, Viridiana y Alejandra, sin embargo en 1970 llegó el varón.

Y es que Silvia tuvo cuatro matrimonios, y fue el tercero en que junto a Enrique, de quien es mayor por 12 años, procreó a Alejandra y a Luis Enrique.

“Siempre éramos puras viejas y ¡sorpresa! Fue un varón. Nos emocionó a todos. Era el primer varón en mi familia; todos mis hijos y hasta mi nieta han dado a luz a puras mujeres. Así que en ese momento mis hijas, Enrique, mi mamá y, por supuesto yo, estábamos felices con él. Desde que nació se convirtió en el consentido de todos”.

A sus 91 años, Silvia Pinal goza de la compañía de sus hijos y se mantiene alegre (Foto: Instagram@laguzmanmx)

Descrito por su madre como “chistoso, travieso e inquieto”, Pinal contó a qué se dedica “Desde que descubrió la computadora es un genio de la computación porque compone música electrónica, además es DJ”.

Sin embargo, la ocupación del hombre de 53 años ha sido puesta en entredicho por su sobrina Frida Sofía, y por su propia esposa, Mayela.

En unos audios filtrados en 2022, se le escucha a Mayela Laguna asegurar que la pizzería que abrieron en conjunto, es “el primer trabajo” de Luis Enrique.

“Siempre todo se lo dan, le caen sus rentas del cielo, no sabe lo que es realmente chingarle, tener responsabilidades. Entonces ya no tarda en hartarse (de la pizzería), espero que me la deje, yo lo que quiero es tener trabajo y tener dónde vivir, no le pido más”, expresó la madre de Apolo Alejandro.

Mayela Laguna, madre de Apolo Alejandro, ha declarado que la familia Pinal "no son buenas personas" (Foto: Instagram@laria_22/@laguzmanmx)

Así mismo, Frida Sofía, hija de Alejandra, se refirió a él en 2021 así: “Al final, es un mantenido. Él sí no hace nada”, dijo la joven al periodista Gustavo Adolfo Infante. “Él le entra duro”, agregó aludiendo a un posible problema con las adicciones.

El propio Luis Enrique contó también en 2021 que se dedica a la música, no frente a los escenarios sino en el estudio. “Yo no soy de los músicos que les gusta desenvolverse en el escenario o sentir el amor del público. A mí me gusta más el proceso creativo, el estudio. Yo trabajo en el estudio desde hace más de 20 años, tanto estuve en España trabajando en el estudio donde se produjo el disco de Alejandra, grabé un disco de Paulina (Rubio), fue una oportunidad increíble”, mencionó en De primera mano.

Enrique Guzmán negó que su hijo sea un mantenido como afirmó una revista (IG: luisenriquegp)

“Alejandra me dio asilo en su casa y puse un estudio chiquito, luego un estudio de postproducción, tuve la oportunidad de trabajar en tele, hacer musicalización. Ahora estoy trabajando con una agencia de publicidad”, recordó entonces.

Incluso él mismo compartió en 2021 que ya heredó bienes de su madre con los que podría vivir sin trabajar, como un departamento en Altavista por el cual recibe una renta.

¿Quiénes son las hijas de Luis Enrique Guzmán?

Luis Enrique Guzmán es considerado como un pilar de la familia, fue quien se mantuvo al cuidado Alejandra cuando ésta se sometió a una operación estética que puso en riesgo su vida y además de ser padre de Apolo Alejandro, es papá de dos jóvenes que también se mantienen alejadas de los reflectores.

Schersa Guzmán es una tatuadora profesional que causa revuelo en Instagram con sus diseños; incluso ha tatuado a su tía Alejandra, además cuenta en YouTube con videos relacionados con la siembra de plantas.

Schersa Guzmán (izq) es tatuadora, y Giordana Guzmán (der) se dedica al diseño de joyería (Foto: Instagram)

Por su parte, Giordana Guzmán se dedica al diseño de joyería y tiene su propia marca, pese a que no se dedica al espectáculo ha compartido con la prensa algunos aspectos, como que en su momento sufrió un aborto y que su orientación es bisexual.