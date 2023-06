Nikkole Teja, exjugadora de Necaxa Femenil, sorprende a fans y abre su OnlyFans

En la presente campaña no logró destacar debido a sus lesiones. (Instagram)

A pesar de que había renovado con el cuadro de las Centellas del Necaxa en enero de este año, la jugadora estadounidense Nikkole Teja se despidió del conjunto hidrocálido; sin embargo, hizo explotar las redes sociales al anunciar que incursionará en la plataforma de OnlyFans.

La exnúmero 5 del Necaxa Femenil anunció a sus más de 300 mil seguidores en Instagram que oficialmente abrió una cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

Y es que tras no tener un buen rendimiento en el actual torneo de Clausura 2023, el club hidrocálido anunció la separación del plantel de la mediocampista de 23 años, por lo que ella días después informó que decidió abrir su cuenta de OnlyFans.

“Porque el público lo pidió”, escribió la futbolista en la publicación, donde anunció de manera oficial su ingreso a la venta de contenido exclusivo para sus seguidores.

Mediante una historia de Instagram anunció su unión a Onlyfans. (Instagram)

¿Cuánto costará pagar su contenido exclusivo?

Aunque no se sabe cuántos seguidores han pagado para ver su contenido exclusivo como dios la trajo al mundo, en su perfil detalló que por mensualidad, la persona tendrá que desembolsar 17.50 dólares (2 mil 994 pesos mexicanos).

Llegó en la camapaña del Clausura 2022, siendo la primer extranjera de la Liga MX Femenil.

Mientras aquellos que tengan más posibilidad de desembolsar más plata, la suscripción por 6 meses será de 99.75 dólares (1 mil 694 pesos) y anualmente de 178.50 (3 mil 45 pesos).

Cabe mencionar que la entrada a OnlyFans se dio al perderse gran parte de su estadía debido a las lesiones. Esto continuó hasta el pasado 20 de junio, en donde las Centellas anunciaron su salida.

En enero se dio a conocer que renovó con las Centellas. (Instagram)

A pesar de que no se ha hecho oficial, los rumores indican que podría continuar su carrera en la Liga MX con los Águilas del América o las Tuzas del Pachuca.

¿Quién es Nikkole Teja?

Nikkole siempre se caracterizó por su belleza y su habilidad con el balón. (Instagram)

Nikkole Cheree Teja, es una jugadora de futbol profesional, nacida el 9 de diciembre de 1999 en Seattle, Washington DC, Estados Unidos. Actualmente, tiene 23 años de edad, y desde muy chica comenzó en el mundo del Soccer al integrarse en equipos colegiales en Norteamérica, donde destacó por su gran habilidad con el balón.

Es conocida como la primera extranjera en llegar a la Liga MX Femenil al arribar a las Centellas del Necaxa para el torneo Clausura 2022, año y medio de su debut, donde se ganó el amor del público por su gran simpatía, belleza dentro y fuera de los terreros de juego.

Consintió a sus fans con fotos en bikini. (Instagram)

En sus recientes vacaciones, luego de finalizar el torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil con las Centellas, Nikkole Teja realizó un viaje a Sayulita, Nayarit, para disfrutar de las hermosas playas mexicanas, fue ahí donde se tomó una serie de fotografías que causaron enorme sorpresa en sus redes sociales, debido a la manera en la que posó, completamente al natural.

En febrero de 2023, surgió una polémica en redes sociales cuando varios seguidores le pidieron que abriera su cuenta oficial de OnlyFans al tener más talento como modelo que como futbolista profesional, algo que a la estadounidense le molestó y escribió en Twitter lo siguiente:

Estos son los precios que dio a conocer en su perfil de Onlyfans.

“Muchas personas tienen algo que decir, así que esta es parte de la verdad. Solía estar en una relación muy mala cuando era más joven. Me sentí incómoda en mi propia piel durante tanto tiempo. Después de que terminó esa relación, una parte de mí sintiéndome bien y ganando confianza, de nuevo se trataba de sintiéndome bien en mi propia piel. Mi cuerpo es arte. Amo mi cuerpo y todo lo que hace por mí. Es hermoso y es increíble. Lamento los días en que no traté bien mi cuerpo ni lo cuidé. Entonces sí puedes seguir haciendo tus suposiciones sobre mí y criticar todo lo que yo doy”, escribió.

Aseguró que las fotos lo hace por hobbie ya que no se considera una modelo profesional.

“No soy modelo, nunca he pretendido serlo ni quiero serlo. Juego futbol desde los 4 años. No es algo en lo que me desperté al azar un día y decidí intentarlo. Está bien si no te gusto, está bien si no te gusta mi forma de jugar. Pero, por favor, trate de recordar que, al final del día, soy un ser humano vivo que respira”, agregó.