Video de un hombre estrangulando un gatito en Edomex causó indignación

Este nuevo caso de maltrato animal desató indignación en redes sociales

Un nuevo caso de maltrato animal en Estado de México (Edomex) causó indignación. En esta ocasión se trató del estrangulamiento de un gatito en el municipio de Tlalnepantla.

Una mujer compartió en redes sociales un video captado por cámaras de videovigilancia de su casa ubicada en Tlalnepantla. En la grabación quedó registrado cómo un sujeto ebrio estranguló al pequeño gato.

La joven explicó que el sujeto era un conocido de la familia por lo que le tuvo la confianza para dejarlo entrar a su casa, sin imaginar que asesinaría a un ser vivo.

“Es un loco, este es un video grabado anoche por las cámaras de mi casa, como una persona conocida lo dejamos pasar a tomar una cerveza a la casa, lo dejemos solo en el patio”, describió en una publicación.

Una mujer denunció en redes sociales el asesinato del gatito (Captura: FB/Adonai Ortiz Rivero)

Tal como relató la mujer, en el video se puede ver que el sujeto aprovechó que no había nadie cerca para asesinar al gatito que estaba merodeando por el patio.

En la grabación se puede ver que el hombre intentó sujetar al gato en varias ocasiones. Después de algunos intentos lo consiguió y comenzó agredirlo, ante lo cual otro animal se acercó.

El segundo gato logró escapar y esconderse, mientras que el primero murió tras varios segundos en los que el agresor lo apretó fuertemente del cuello.

Además de asesinar al gatito, el sujeto lanzó su cuerpo contra el suelo.

El sujeto no sólo asesinó al gato, sino que lanzó su cadáver contra el suelo (Foto: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Decenas de personas comentaron el video y le pidieron a la joven que lo subió denunciar ante las autoridades correspondientes. Días después anunció que sí presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y que se abrió una carpeta de investigación.

Aunque el sujeto está identificado, hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer avances en el caso.

No se trata del primer caso reciente de maltrato animal en Tlalnepantla. En los primeros días de junio circuló en redes sociales un video en el que quedó registrado cómo un hombre asesinó de un disparo a un gato.

El agresor atrajo al gato hasta su automóvil de dónde sacó el arma de fuego con la que le disparó en la cabeza.

Un gatito fue asesinado de un disparo en Edomex (Captura de pantalla)

Aunque el hecho ocurrió en 2022, el video se difundió este año y llegó hasta las autoridades. El presunto responsable, identificado como Antonio “N”, fue detenido.

Extraoficialmente se dio a conocer que el hombre de 56 años declaró que asesinó al animal porque éste se comió a los pájaros que él llevaba tiempo cuidando.

Antes de estos casos, fue el asesinato de un perrito, de nombre Scooby, el que causó gran indignación en todo el país. El can fue lanzado a un cazo con aceite hirviendo en una carnicería ubicada en el municipio mexiquense de Técamac.

El presunto responsable de la muerte de Scooby es acusado también de homicidio en grado de tentativa, ya que amenazó al dueño del negocio.

En Edomex el maltrato animal se castiga hasta con 6 años de cárcel (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

En Estado de México el maltrato animal está clasificado como delito. Las sanciones están establecidas en el artículo 235 Bis.

El capítulo III de dicho marco jurídico establece que se castigará a toda persona que resulte responsable de causar lesiones dolosas a cualquier animal que no sea considerada como plaga.

La pena máxima es de 6 años mientras que en casos en los que el maltrato cause muerte no inmediata la sanción es de seis meses a tres años de prisión y multa de 100 a 200 días de salario mínimo. La mínima es de seis meses a dos años de prisión y una multa de 50 a 150 días de salario mínimo cuando se trate de lesiones dolosas que no causen la muerte.