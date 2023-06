Bárbara Torres rompió en llanto porque Ferka la hizo sentir mal

Las habitantes ya habían tenido confrontaciones antes

Bárbara Torres estalló contra Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, pues su relación dentro del reality La Casa de los Famosos México ya está completamente fracturada. Entre llantos y gritos, la actriz argentina reclamó a su compañera del dormitorio Cielo por las actitudes que ha tenido en su contra, ya que se ha sentido objeto de burla y también se dijo afectada por la falta de consideración hacia su persona.

Esto fue lo que le dijo Bárbara a Ferka el 22 de junio:

“Tengo 52 años, tengo un tema hormonal, me cuesta un chi...go estar acá adentro, estoy porque tengo un reto en mi vida, hay un montón de compañeros respetando lo que me pasa. En ningún momento te dije ‘Me corrieron o no me corrieron’ (del cuarto), lo único que te dije fue ‘No me gusta, necesito algo que me guste’ no dije ‘me corriste’ ni nada feo. Sé manejar la comedia y también cuando hablo en chiste y cuando no”

La discusión comenzó porque Ferka dio a entender que Bárbara le había reclamado por la “traición” del dormitorio Cielo en la Gala de nominación. Lo que ningún habitante sabe es que fue Apio Quijano (del dormitorio Infierno) quien nominó con dos puntos a la actriz argentina mientras que la boxeadora Barby Juárez le dio un punto “porque no sentía que corriera riesgo”.

Bárbara Torres lloró cuando le reclamó a Ferka su hostilidad y pidió comprensión para su menopausia (Instagram/@lacasafamososmx)

La actriz que interpretó a Excelsa en La Familia P’Luche está viviendo la menopausia, una alteración hormonal que tienen las mujeres cuando dejan de menstruar definitivamente, aunque ella ha pedido comprensión por su situación y ha tenido momentos divertidos con los otros habitantes, Ferka no ha empatizado con ella y ha criticado su forma de apoyar en las distintas pruebas, volviendo muy hostil la convivencia entre ambas:

“¿Sabes que pasa? Que tu tienes 30 años y yo 52, es una cuestión de respeto a que tengo 52 años, es lo único que me duele el alma ¿Y sabes por qué estoy así? Porque tengo algo dentro que no se controla (menopausia). Y cuando llegues a los 52, un día, no sé si yo estaré muerta o viva, pero te vas a acordar y vas a decir ‘Pin...e narizona de mi...da, me pasa lo mismo que le pasaba y ahora entiendo que la hice sentir pend...ja frente a 68 cámaras’. Me da bronca que te quise querer bien y te dije que no me gusta que me traten como una tarada, pero te burlaste”, dijo.

Bárbara Torres está emocionalmente afectada porque se dijo incomprendida por Ferka (Vix)

Los fans de este reality incluso señalaron en redes sociales que Ferka no ha intentado ocultar su molestia hacia lo que hace Bárbara, pues han compartido algunos clips en los que pone cara de fastidio cuando ella habla, la interrumpe o ignora constantemente.

Cuando realizó el intenso reclamo, Paul Stanley, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Nicola, Barby Juárez y otros concursantes de La Casa de los Famosos México escucharon todo, pues estaban en el dormitorio Cielo, algunos intentaron consolarla, pero ella terminó con la voz entrecortada y corrió hacia El Confesionario para tener un momento privado. En repetidas ocasiones, Bárbara se ha definido a sí misma como una persona “muy suavecita”, “blandita”, “noble”, “de carácter sincero” y “sensible”.

Uno de los problemas más evidentes fue cuando Bárbara decidió retirarse de la preparación para la sesión de fotos, pues consideró que todas sus opiniones habían sido calificadas como erróneas por parte de Ferka. Un día después, la joven se negó a maquillarla, incluso si había hecho lo mismo para las otras mujeres de La Casa.

Wendy Guevara le dijo hipócrita a Ferka un día antes (YouTube/Canal5)

Es importante considerar que Bárbara Torres fue nominada para la eliminación del domingo 25 de junio, por lo que la posibilidad de salir del reality la colocó en una posición aún más vulnerable, aunque la comediante eligió su cama en el dormitorio Cielo, en los días más recientes ha tenido mayor afinidad con los habitantes del cuarto Infierno, específicamente con Wendy Guevara, influencer de Las Perdidas.

Desde que Bárbara se supo nominada, su estado de ánimo decayó, pero Sergio Mayer le ofreció un espacio para llorar a solas en el dormitorio Infierno, luego Wendy Guevara pidió ante las cámaras que sus fans salvaran de la eliminación a su compañera. Tras la intensa discusión del día después, ellos mismos hicieron su mejor esfuerzo para animar a la actriz que ha colaborado con Eugenio Derbez. La integrante de Las Perdidas incluso le dijo que no es una molestia y que su alteración hormonal es muy válida.