AMLO negó agresiones “extendidas o graves” a comunidades zapatistas en Chiapas

AMLO y comunidades zapatistas en Chiapas: Fotos: Cuartoscuro / Reuters-Jacob García

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que las agresiones reportadas en diversas comunidades zapatistas del sureste del país se traten de algo generalizado y descartó que la situación sea “un asunto extendido o grave”. Aunque no negó que existieran tales ataques, el mandatario descartó que sea su gobierno el responsable de estas.

Desde Chiapas y en conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado sobre denuncias de “una guerra civil” que ocurre en la Selva Lacandona a lo que evitó referirse de manera directa, sino hasta que fue increpado puntalmente sobre “¿Quién está agrediendo a las comunidades zapatistas?”.

A ello, contestó: “No, no, no, en general no han habido agresiones. Hay algunos casos, pero no es una acción deliberada, una embestida. Existen problemas con los antiguos adversarios que se crearon, incluso al interior de la misma organización, pero tampoco es un asunto extendido ni grave y no lo deseamos”.

Foto: PEDRO PARDO / AFP

El presidente sostuvo que pese que se pueda o no empatizar con la lucha zapatista actual, su gobierno priorizará la búsqueda de paz y aseguró que va ayudar en todo lo posible para que se consiga. Además, destacó la relevancia histórica que tuvo la sublevación del llamado “Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)” en la década de los 90 en defensa de los derecho de los grupos indígenas en México.

“Podemos estar o no de acuerdo con el movimiento zapatista, pero es indudable de que en su momento fue una luz, un rayo de esperanza. Fue un llamado de atención para voltear a ver a los desposeídos, a los pobres. Eso no se puede regatear, ya lo demás es otra cosa, pero sí reconocer esa aportación”, agregó.

Durante su exposición, AMLO rememoró que durante el apogeo del movimiento de reivindicación, fue el propio Estado mexicano el que promovió la creación de grupos para confrontar a quienes luchaban por los pueblos y reiteró que el actuar de su administración se encuentra muy alejada de los que hizo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox o Felipe Calderón.

“Nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo, de torturar a la gente o violar Derechos Humanos, somos distintos”, afirmó.

Foto: REUTERS/Jacob Garcia

Información en desarrollo...