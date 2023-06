Hija de Alejandro Marcovich recordó la violencia que vivió con su padre: “Me lastimó mucho”

Hija de Alejandro Marcovich recordó las agresiones en contra de ella, de su mamá y hermano

Bela Marcovich, hija de Alejandro Marcovich, por primera vez compartió lo que vivió en manos de su padre, a quien acusó por presunta violencia intrafamiliar ya que agredió a ella, a su hermano Diego y a su Gabriela Martínez, su madre.

Desde el pasado 8 de junio la periodista Lydia Cacho destapó las denuncias que hay en contra del ex guitarrista de Caifanes, como las agresiones contra Bela y la vez que intentó estrangular a la madre de sus hijos, Gabriela Martínez. Ahora fue la misma Bela quien narró para Ventaneando que desde niña sufrió el comportamiento que su padre tenía en contra de ella, su hermano y su madre.

Según la joven, lo primero que percibió de su padre es que siempre estaba ausente, es decir, que a pesar de que físicamente con su familia, no había una conexión con él. Algo que con el tiempo empeoró, “pasó de ser una ausencia a una presencia incómoda”, mencionó.

Bella actualmente se encuentra en Francia, en donde está después de que su padre la golpeara con un palo de escoba (Instagram/@belamarcmtz)

Dijo que los primeros comentarios que recibió por parte de sus compañeros o amigos era que Alejandro era una persona “rara”, lo que primero la incomodó. Después, él comenzó a ignorarla y no participar en los eventos a los que lo invitaba, con lo que se volvió ausente.

Su madre, Gabriela, siempre intentó solucionar esto y que Alejandro estuviera con ellos como padre, pero no lo logró.

Bela recordó que el comportamiento de su papá fue empeorando con Gabriela, a quien comenzó a empujar, después pasó a los jaloneos, hasta que la intentó ahorcar.

Bela compartió que su papá se dormía en los eventos a los que invitaba a incomodaba a los demás (Instagram/@belamarcmtz)

“De empujones pasó a ‘te empujo y te jalo’, y de ahí que la intentó ahorcar, de hecho, yo estaba ahí, le quité las manos del cuello”

Las agresiones pasaron a ser contra ella un día en que estaban solos y que él no tenía otra persona con la cual desquitarse, narró Bela.

Luego de esto, comenzó a tener amantes y, además, decirles que no las veía por culpa de ella. “(Les decía) Que por mi culpa no las veía, que eran feas. Me buscaban para amenazarme”, recordó.

Bela recordó que fue ella quien frenó a su papá de ahorcar a su madre (Instagram @belamarcmtz)

También mencionó que cuando Gabriela inició la denuncia por violencia intrafamiliar en 2014, Alejandro presuntamente cayó en falsedad de declaraciones contra su exesposa.

La relación con ella empeoró aún más cuando el ex integrante de Caifanes comenzó a relacionarse con jóvenes de su edad e intentó meterse en el área donde ella, que es diseñadora, se desempeña.

“¿De qué manera me puedo olvidar? Por mucha tierra de por medio, no hay manera, porque te conoce tan bien, sabe lo que te duele, sabe por dónde llegarte”

La joven mencionó que su hermano, Diego, también ha sufrido las agresiones de Alejandro y él fue quien lo salvó de quitarse la vida (Instagram/@alejandro_marcovich)

Por varios años, Gabriela y sus hijos se alejaron por completo de Alejandro, pero tuvieron que acordar una tregua durante la pandemia para que se arreglara un juicio patrimonial, por esto volvieron a vivir juntos y empeoró aún más la situación.

Bela narró que debido a las constantes agresiones, ella lo volvería a denunciar, lo que molestó al músico e intentó estrangularla.

“Mi mamá le dijo ‘te voy a denunciar’, y fue ahí que tuvieron esta discusión y la intentó ahorcar”

Hasta hoy, Alejandro no ha respondido a las acusaciones de su hija (Instagram/@alejandro_marcovich)

Ella intentó cuidarlo cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata, pero la relación volvió a romperse cuando ella le reclamó ser exhibicionista, incomodándola, y Alejandro la golpeó con un palo de escoba hasta que su hermano intervino.

“Intentó otra vez a exhibirse, entonces ahí ya, adulta, le dije ‘esto no lo quiero vivir’ y ahí empezó muy agresivo físicamente a decirme ‘te largas’, decidí irme (...) agarró un palo de escoba, empezó a golpear todo alrededor, me empezó a jalonear, me lastimó mucho (...) yo no sé hasta dónde habría llegado”.

Bella, que hoy vive en Francia, reveló que su padre en una ocasión también intentó quitarse la vida, pero para echarles la culpa y asegurar que lo hizo sólo por molestarlos.