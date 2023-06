Alito Moreno arremetió contra diputados que renunciaron al PRI en Hidalgo: “No tienen vergüenza”

El líder nacional del PRI habló sobre las renuncias al partido que se dieron en Hidalgo (Crédito: Twitter/@PRI_Nacional)

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, reaccionó a la renuncia de ocho diputados del Congreso de Hidalgo a su militancia tricolor, además de la desaparición de la facción en dicho órgano legislativo y aseguró que se trata de políticos que “no tiene vergüenza”.

Durante una conferencia de prensa que encabezó este miércoles 21 de junio, el diputado federal rechazó la acción que llevaron a cabo los ahora expriistas, especialmente aquellos que llegaron al cargo mediante la vía plurinominal, pues aseguró que fue la militancia del instituto político la que los puso en el curul.

“A todos los cargos que llegaron, sin duda, sobretodo por la vía plurinominal, llegaron por la militancia del partido, no tienen vergüenza”

Un día después de las renuncias, el dirigente nacional del PRI se posicionó sobre la situación que se vivió en Hidalgo (Twitter/@alitomorenoc)

Asimismo, en un discurso muy similar al que presentó un día antes la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, el exgobernador de Tabasco sentenció que aquellos que renunciaron, en realidad, tenían tiempo sin formar parte del partido que se fundó en 1929, por lo que no estarían perdiendo algo significativo.

Fue por todo lo anterior que hizo pública la petición que realizó a los Comités Estatales, en donde dio la orden de “tirar a la basura” todas las cartas de renuncia que se han presentado, ya que, desde su perspectiva, esos personajes llevan tiempo sin aportarle algo al tricolor y, por el contrario, quisieran crear la idea de que hay una “desbandada” del partido cuando no es así.

“Quienes dicen que se van, cuando ya no están. ‘Voy a renunciar’, pues si ya no estaban, por eso les dije que me traigan un bote de basura. Ya les dije a todos los Comités, pongan el bote de basura y ahí todas (las renuncias) a la basura porque ya no representan nada, porque nunca estuvieron”, refirió.

El dirigente nacional del PRI habló sobre las renuncias al PRI (Twitter/@alitomorenoc)

Aunado a lo anterior, Moreno Cárdenas sentenció que entre los militantes del PRI se conocen perfectamente, por lo que saben quiénes fueron los que estuvieron en campaña y pidiendo el voto, así como quiénes fueron los que trabajaron para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para supuestamente evitar tener problemas y acabar en la cárcel.

“Las y los priistas nos conocemos y sabemos qué priistas estuvieron en la campaña y sabemos qué priistas le hicieron el trabajo al gobierno de Morena, de lacayos, de esquiroles y de esbirros, porque están muertos de miedo de que los metan a la cárcel”, expresó.

No obstante, ahí no se quedaron sus palabras, pues aseguró que el Revolucionario Institucional sigue siendo relevante en el escenario político, debido a que las renuncias que se presentaron el pasado martes 20 de junio fueron nota, mientras que se han dado salidas en el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) —sus aliados en Va por México— y no se ha vuelto nota.

“Las renuncias de estos 10, 12, cinco, todos los priistas son importantes y quisiéramos que todos estén, pero que estén los leales, los comprometidos, los que han estado en las buenas y en las malas, entonces, fíjate, (...) algunos renunciaron al PRD y al PAN, pero eso no es nota y también aquí en la Ciudad de México, entonces lo que es nota es lo del PRI”, expresó con orgullo.

Carolina Viggiano llamó “traidores” a diputados que renunciaron al PRI

La secretaría del PRI mandó mensaje a los "verdaderos priistas"

El mensaje de Moreno Cárdenas se sumó al posicionamiento que emitió horas antes Carolina Viggiano, en donde tildó de “traidores” a los diputados del Congreso de Hidalgo que renunciaron a su militancia priista, pero no a su curul en el órgano legislativo.

“Quienes hoy renuncian nos dejan claro que no sólo usaron al PRI para ocupar posiciones, prueba de ello es que renuncia al partido, pero no al cargo por el que cobran. Los que se van, hace mucho que se fueron”, expresó mediante un video de cuatro minutos.