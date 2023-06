Carolina Viggiano llamó “traidores” a diputados que renunciaron al PRI en Hidalgo

La secretaría del PRI mandó mensaje a los "verdaderos priistas"

La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, reaccionó a las renuncias que presentaron al instituto ocho legisladores del Congreso de Hidalgo y los llamó “traidores” por no separarse del cargo que obtuvieron de la militancia tricolor.

Por medio de un video en sus redes sociales, la excandidata a la gubernatura de la entidad sentenció que tras la renuncia al PRI que se dio a conocer este martes 20 de junio, sólo quedó claro que dichos legisladores utilizaron el cargo para beneficiarse a sí mismos y no luchar por los derechos de la ciudadanía.

“Quienes hoy renuncian nos dejan claro que no sólo usaron al PRI para ocupar posiciones, prueba de ello es que renuncian al partido, pero no al cargo por el que cobran. Los que se van, hace mucho que se fueron. Su salida nos permite reconstruir hoy la confianza entre nosotros”, refirió este día.

Carolina Viggiano llamó "traidores" a diputado del PRI que renunciaron en Hidalgo (Cuartoscuro)

Asimismo, pidió a la militancia tranquilidad, pues argumentó que el Revolucionario Institucional no perdió nada debido a que los diputados, durante su paso por el Congreso de Hidalgo, no han levantado la voz con el fin, supuestamente, de no incomodar al gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que los señaló como “traidores”.

“(...) son y seguirán siendo comparsa a cambio de un pacto de impunidad y complicidad que se cocinó desde 2018 con la llegada de Morena a la presidencia, consumado en las más recientes elecciones. Con ello no sólo traicionan al PRI, sino a todo el pueblo de Hidalgo”, explicó.

Aunado a lo anterior, la secretaria general priista reiteró a la ciudadanía que no están solos, pues sentenció que cuentan con los diputados federales del PRI, por lo que llamó a todo el instituto como la verdadera oposición y los instó a rescatar lo que por seis años estuvo cooptado por la exclusión, la frivolidad y los intereses personales, esto en referencia a la administración de Omar Fayad, quien renunció al partido la semana pasada.

Tras 40 años de militancia, Omar Fayad renunció al PRI (Omar Fayad)

Carolina Viggiano también sentenció que en el partido se quedarán los priistas de verdad, así como las y los militantes que aman al partido y que siempre han visto en él la vía para luchar por aquello en lo que creemos, así como por las necesidades de la ciudadanía.

“Hago un llamado a nuestra militancia, a nuestras dirigencias, a nuestros sectores y organizaciones a permanecer unidos, nuestros estatutos prevén el camino, prevén la ruta y como se los he demostrado: ¡No están solos! Cuentan conmigo para trabajar en equipo”, expresó.

Ahí no se quedó su mensaje, pues refirió que el PRI se ha consolidado como la suma de todos y de cada uno de sus militantes, por lo que sentenció que el PRI no es un grupo ni le pertenece a una sola persona, contrario a lo que se piensa, el tricolor es el instituto que se consolidó en los ejidos, en los barrios, además de en el rostro de las seccionales.

Finalmente, en el video que tiene duración de cuatro minutos, Viggiano Austria sentenció que en tricolor se quedan “los honrados y leales (...) porque el PRI es un partido grande por su historia y su militancia. Somos un partido con pasado, presente y futuro”.

Diputados de Hidalgo renunciaron al PRI

Ocho legisladores renunciaron al PRI (Leonardo Herrera/@herreleo)

La mañana de este martes 20 de junio se dio a conocer que ocho diputados locales e integrantes del Comité Directivo del PRI presentaron su renuncia, luego de considerar que existen supuestos atropellos y abusos por parte de la Dirigencia Nacional encabezada por Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

Asimismo, señalaron que desde la coordinación nacional han limitado la voluntad y la voz de los liderazgos locales y han comprometido, desde su perspectiva, el rumbo del partido.