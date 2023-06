Golpe al narco: aseguraron más de tonelada y media de droga en territorio de Los Chapitos

Militares encontraron la sustancia en el poblado de Corral Viejo (Foto: Especial)

En alrededor de 39 costales de diversos pesos y tamaños fue hallada más de una tonelada y media de drogas en Culiacán, Sinaloa, el material asegurado estaba debajo de una estructura con techo.

Te puede interesar: Por qué los Chapitos ordenaron detener la producción de fentanilo en Sinaloa

Los hechos sucedieron en el poblado de Corral Viejo y fueron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los que realizaron el aseguramiento de los costales que tenían en su interior una sustancia con las características de la metanfetamina.

Tras pesar el material hallado se determinó que fueron mil 550 kilogramos de la presunta droga que fueron localizados por los militares cuando estos realizaban acciones de vigilancia en la zona. Asimismo los costales con la sustancia estaban debajo de una lona y hierva.

No se reportaron detenidos por estas acciones (Foto: Especial)

Se presume que la droga estaba cubierta para dificultar su detección, mientras que el lugar donde fue hallada la droga está cerca de la carretera de Sanalona a Tamazula, en una zona rural de Culiacán, según informaron medios locales.

Te puede interesar: La Policía Federal Australiana acusó a tres hombres vinculados con un cártel mexicano por tráfico de metanfetamina

A través de imágenes se pudo ver que el material fue colocada en dos vehículos militares tras su hallazgo, mientras que el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades.

Cabe destacar que no se han reportado personas detenidas por el hallazgo de la presunta metanfetamina en Sinaloa, una entidad donde operan Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Autoridades desmantelaron narcolaboratorio en Sinaloa

En el laboratorio había aproximadamente 4 mil litros de precursores químicos en Culiacán (Foto: Semar)

También en el poblado Corral Viejo la Secretaría de Marina (Semar) encontró y desmanteló un laboratorio clandestino que era usado para la elaboración de drogas sintéticas. Fue el pasado 26 de mayo que la Marina detalló que lo encontrado fue destruido en el sitio.

Te puede interesar: Falsas y contaminadas con fentanilo: farmacias mexicanas venden pastillas con sustancias mortales

Las autoridades informó que en el sitio fueron hallados 4 mil litros de precursores, reactores y contenedores. En dicha ocasión el hallazgo y destrucción de los material estuvo a cargo de personal de la Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, Sinaloa.

“Como resultado de los operativos efectuados por elementos de la Armada de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Sinaloa, se logró desmantelar un laboratorio donde se encontraron aproximadamente 4,000 (cuatro mil) litros de precursores químicos, ocho reactores y ocho condensadores”, se pudo leer en el comunicado.

Los Chapitos habrían dejado de producir fentanilo

Miembros del Cártel de Sinaloa trabajan en el proceso de fabricación de fentanilo (Foto: News Sky/Captura de pantalla)

De igual manera, el pasado 14 de junio se informó que la facción de Los Chapitos habría ordenado frenar la producción de fentanilo, lo anterior tendría el objetivo de apartar la atención hacia ellos por su relación con el opioide.

Y es que Estados Unidos anunció cargos en contra de varios integrantes del Cártel de Sinaloa, entre los que destacaron los hijos del Chapo Guzmán. Por lo que según datos obtenidos por el semanario Ríodoce, la facción del también llamado Cártel del Pacífico estaría detrás de la orden de no producir fentanilo.

Incluso algunas personas entrevistadas por el citado medio dijeron que habría represalias para las personas que no obedezcan las ordenes: “Yo le digo: no cocino fentanilo para ellos; yo estoy asociado con otra persona que se encarga de enviar el fentanilo a Estados Unidos y de ahí sacamos dinero, por eso no miramos bien que nos digas que no podemos cocinar”, dijo un entrevistado, quien detalló que incluso está pensando en llevar la “cocina” para otro sitio para evitar problemas.

Antes de que se diera a conocer que Los Chapitos habrían frenado la producción del opioide también se reveló que, con el objetivo de ocultar sus laboratorios de fentanilo, la célula criminal habría realizado clonación de uniformes de fuerzas de seguridad y hasta la promoción de protestas civiles.