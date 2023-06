Cómo lucía una de las plazas comerciales más antiguas de CDMX en los 80

(Foto: Facebook/La Ciudad de México en el Tiempo)

La plazas comerciales más antiguas de la Ciudad de México (CDMX) surgieron entre las décadas de 1970 y 1980. Entre ellas está Perisur, considerada hasta hoy un centro comercial de lujo.

Ubicada en la alcaldía Coyoacán, Perisur fue inaugurada en 1980 con lo que se convirtió en la tercera plaza comercial en abrir sus puertas en la capital, sólo por detrás de Plaza Universidad (1969) y Plaza Satélite (1971).

En el evento de inauguración de Perisur se presentó la banda Three Souls in My Mind, predecesora del exitoso grupo El Tri.

Entre las fotos que circulan en redes sociales de la antigua apariencia de este establecimiento están algunas de tomadas en sus primeros años de operación.

(Foto: Pinterest/Aguilar Nava)

Una de las imágenes data de 1981 y muestra la plaza comercial vista desde la lejanía. Sobresale la fachada de la tienda departamental Liverpool.

También quedó registro de la rutina al interior de Perisur poco después de inaugurada. Se trata de una foto, de fecha no especificada, en la que se pueden a ver algunos clientes en la escala eléctrica y otros más caminando cerca, en el fondo sobresale una tienda de nombre Puerta del Sol.

En una fotografía similar se pude ver la reconocida imagen de Liverpool al interior de la plaza comercial.

Incluso prevalecen fotos de la década de 1970 cuando el centro comercial estaba en construcción. En la imagen se muestra el comienzo de una sucursal de Palacio de Hierro.

El proyecto inicial era muy ambicioso, pues contemplaba que tuviera una extensión de 60 mil metros cuadros con una estacionamiento para 7 mil automóviles, 150 locales comerciales, 7 restaurantes y 3 grandes tiendas: Liverpool, Sears y Palacio de Hierro.

Plaza comercial Perisur en construcción (Foto:Facebook/Tlalpan Historia)

Juan Sordo Madaleno, reconocido arquitecto de plazas comerciales, fue el encargado de llevar a la realidad Perisur. En parte se inspiró en el éxito de Plaza Satélite, que es considerado el segundo centro comercial de la Ciudad de México.

Como dato curioso, el terreno de Perisur era propiedad de Emilio Azcárraga Milmo. El empresario compró el predio en los 50 y lo vendió en 1960 para financiar el Estadio Azteca.

Actualmente sus tiendas departamentales emblema siguen siendo parte de la oferta junto a aproximadamente 230 comercios más, entre los cuales destaca Cinépolis con una pantalla IMAX y 19 salas más.

Aunque está ubicado en Coyoacán, es considerado también como uno de los puntos emblemáticos de Pedregal.

Así lucía Plaza Universidad décadas atrás (Twitter @MCOVIAN)

Es uno de los sitios favoritos para los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que estudian en el campus central, Ciudad Universitaria.

La forma más sencilla de llegar a la plaza comercial en transporte público es a través de la Línea 1 del Metrobús. La estación más cercana es la que lleva su nombre: Perisur.

Previo a este establecimiento fueron Plaza Universidad y Plaza Satélite las pioneras en el sector. De la primera también hay fotos que dan cuenta de los cambios que ha tenido desde su inauguración en el lejano 1969.

Paseo Jacarandas, uno de los primeros establecimientos en CDMX con características de una plaza comercial (Foto: Bob Schalkwijk Photography)

En fotos de aquella época e incluso en ilustraciones en periódicos sobresale la fachada de Sanborns, una de las tiendas emblema de Plaza Universidad. También hay algunas fotos del Cine Dorado 70, un sitio con 3 mil asientos y una dulcería que fue referente del lugar hasta que desapareció en los 90.

No menos interesante es el registro de Paseo Jacarandas un corredor comercial con características similares a las de una plaza comercial. Destaca las imágenes de uno de sus restaurantes al aire libre, con mesas cubiertas por elegantes sombrillas y de sus tiendas con amplios escaparates de cristal diseñados de tal forma para que los clientes pudieran ver la mercancía sin entrar.