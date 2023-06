José Manuel Figueroa se disculpó con Niurka y Emilio Osorio tras dudar de la paternidad de Juan Osorio

José Manuel Figueroa respondió a Niurka, ofreciéndoles disculpas a ella, a Emilio y a Juan Osorio

Tras la respuesta de Niurka contra José Manuel Figueroa por revivir los rumores sobre quién es el padre de Emilio Osorio, el cantante se disculpó con la vedette y pidió a los reporteros que borren los videos del momento en que habló de su familia.

Hace unos días José Manuel Figueroa mencionó que, hasta donde él sabía, Emilio no era hijo de Juan Osorio, como se especuló por muchos años, sino que era de Bobby Larios, con quien Niurka mantuvo un escandaloso romance y matrimonio.

Esto provocó que la actriz se molestara, al punto en que le respondió llamándolo “sin cerebro” y destapando detalles de encuentros íntimos que tuvieron.

José Manuel mencionó que Emilio era hijo de Bobby Larios, lo que enfureció a la vedette (Instagram/@josemanfigueroa)

Tras ver las declaraciones de Marcos, el hijo de Joan Sebastian le ofreció disculpas a través de un video. Según expresó, desde el momento en que mencionó a Bobby Larios, preguntó si el rumor era real porque no estaba completamente seguro de lo que dijo y sólo habló desde la ignorancia.

“Hola, Niurka, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, te mando un saludo. Oye, este video es más que nada para ofrecerte una disculpa, obviamente (...) me preguntaron y, por mi ignorancia, yo no sabía, discúlpame, de verdad”

También recalcó que le pidió a la prensa borrar sus declaraciones ya que no estaba seguro de lo que decía y, desde ese momento, se disculpó.

Desde su infancia, se ha dicho que Emilio era hijo de Bobby por su supuesto parecido (Instagram/@emilio.osorio)

“Reitero aquí, a Juan Osorio, a Emilio, la disculpa grande, de verdad, fue error mío. No quiero que haya malos entendidos, de hecho le pedí a las cámaras que lo borraran; no lo hice en mala onda, sino porque me corrigieron y yo supe y sabía que la había hiper regado”, dijo el cantante.

El intérprete de Quiero y necesito nuevamente dijo que no tiene intención de bromear sobre este tema, como pensó Niurka que lo hizo, solamente habría retomado el rumor.

La vedette, por su parte, no hizo declaraciones al respecto, solamente compartió el video de José Manuel en su cuenta de Instagram.

Emilio, por su parte, continúa siendo de los participantes de La Casa de los Famosos más queridos (Instagram/@emilio.marcos)

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre Emilio Osorio?

En su llegada a la Ciudad de México, José Manuel Figueroa fue cuestionado por la prensa sobre su prometida, Marie Claire, quien fue la primera expulsada de La Casa de los Famosos.

Una de las cosas que mencionó fue: “Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio... ¿Qué no es el hijo de Bobby Larios?”.

Los reporteros le explicaron que sólo fue un rumor, porque lo que se sabe es que el padre del joven es Juan Osorio, con quien Niurka estuvo casada antes de iniciar su romance con Bobby.

Niurka señaló que tuvo a Emilio un año antes de iniciar su romance con Bobby (Instagram/@juanmils)

En ese momento dijo que había cometido un error y le envió un abrazo a Juan Osorio; sin embargo, sus declaraciones llegaron a oídos de la vedette, quien no dudó en responderle hablando sobre sus encuentro íntimos.

“Bobito, ¿te acuerdas cuando medio cogimos, que no me encontrabas el clítoris?, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve ocho horas porque hablabas tanta mierda?”, dijo la bailarina entre risas.

Niurka, al igual que gran parte de los familiares de las celebridades que se encuentran dentro de La Casa de los Famosos, ha defendido a su hijo de todas las polémicas en que se ha visto involucrado por ser parte del reality.

También ha respondido a las declaraciones de Sofía Rivera Torres, quien se enojó con Emilio por no saber guardar secretos. La cubana señaló que, a pesar de que la presentadora es una mujer “hecha y derecha”, por lo que en vez de molestarse con Emilio, quien es mucho menor que él, debería de aconsejarlo.