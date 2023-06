Niurka estalla contra José Manuel Figueroa por meterse con Emilio Osorio: “Sin cerebro”

La Casa de los Famosos ha causado polémica (Tiktok reyonlyfans)

José Manuel Figueroa está en el ojo del huracán después de que, durante un atropellado encuentro con los medios de comunicación, reviviera las especulaciones sobre que Emilio Osorio es hijo de Bobby Larios. Ante esto, Niurka Marcos arremetió contra él.

Todo comenzó cuando el hijo de Joan Sebastian fue interrogado por varios reporteros sobre La Casa de los famosos y de su prometida, quien fue la primer expulsada del reality.

“Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio... ¿qué no es el hijo de Bobby Larios?”, mencionó en primera instancia.

Cuando los periodistas le explicaron que era hijo de Juan Osorio y que lo de Larios eran rumores nada más, Figueroa intentó enmendar su error.

“Estoy preguntando porque no sé, corten eso por favor. Pregunto porque no sabía, es mi ignorancia. Castíguenme a mí es mi ignorancia, un abrazo a Juan Osorio”, puntualizó.

Juan Osorio respondió a señalamientos de que Emilio no es su hijo, sino de Bobby Larios (Fotos: Instagram/@emilio.marcos/@televisaespectaculos()

Niurka arremete contra José Manuel Figueroa

Pero ahí no terminó todo, ya que Niurka arremetió contra José Manuel Figueroa en un video que posteó en redes sociales.

“Bobito, ¿te acuerdas cuando medio cogimos, que no me encontrabas el clítoris? ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve ocho horas porque hablabas tanta mierda? ¿te acuerdas que te dije que el día que dijeras una mamada iba a abrir el hocico?”, comentó.

La mujer escándalo también aprovechó para criticar a la novia de José Manuel Figueroa y les recomendó no meterse con ella o su hijo.

“Mi hijo sabe quien es su papá, porque cuando conocí a Bobby, Emilio ya había nacido. Su papá sabe quien es su hijo, pero tú no sabes donde meter el pit*, estúpido. Por eso estás con la pendej* esa que no tiene cerebro igual que tú”, destacó de forma contundente.

Niurka marcos, emilio osorio y josé manuel figueroa están en polémica (Instagram)

Tras esto, usuarios en TikTok defendieron a Niurka y Emilio. También aseguraron que los comentarios de José Manuel Figueroa fueron sumamente desafortunados.

“Es hambriento de dinero que le va a caer el karma de cómo se porto con Maribel guardia”. “Se lo ganó a pulso el José Manuel Figueroa”. “Si que se pasó con su comentario, cuidado con Niurka porque ella sabe muchos secretos de muchos famosos”, son algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

¿José Manuel Figueroa defendió a Poncho de Nigris?

Tras su salida de La Casa de los Famosos, Marie Claire estalló contra Poncho de Nigris y aseguró que era un hombre misógino y machista. Esto desató una gran polémica entre el público e, incluso, dentro del recinto en donde conviven los concursantes, ya que incluso la conductora le dijo al influencer:

“Espero que ganes porque es tu último proyecto profesional, tienes ya casi 50 años, estás bien viejo-ruco, mi amor, y esto no es lo que pasó hace 20 años. A las mujeres no se les trata como las tratas tú, la mujer siempre puede estar encima de ti cuando le da la gana”, declaró.

(Vix/La Casa de los famosos)

A esto, de Nigris no se quedó callado y señaló: “Las abejas no les dan explicaciones a las moscas porque la miel es mejor que la caca”.

José Manuel Figueroa fue cuestionado por este altercado que protagonizó su prometida y el famoso prefirió no tomar bandos. Además, aseguró que él tampoco era el más joven.

Yo también estoy viejo, pero bueno.

“Es como cuando se empieza a pelear tu compadre con tu esposa. Yo creo que los dos están a flor de piel, están en el juego, en ahorita en modo de jugar; Marie Claire jugando desde afuera, Poncho jugando desde adentro”, aseguró el hijo de Joan Sebastian.