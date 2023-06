Quién es ‘La Jefa’, la mujer que vigila día y noche “La Casa de los Famosos México”

La actriz de doblaje tendrá una participación especial en Barbie. (TikTok: @Etely21)

Ya pasaron 12 días desde que comenzó la primera temporada de La Casa de los Famosos México y todas las controversias que giran en torno a sus participantes se han mantenido entre los principales temas de conversación en redes sociales. Entre inesperadas alianzas, escandalosos enfrentamientos y alguno que otro arrumaco a escondidas, se destaparon algunos datos curiosos sobre el programa.

¿Quién es “La Jefa” de La Casa de los Famosos?

Desde que Televisa anunció la primera temporada del reality show en México, usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre quién sería el hombre o la mujer que vigilaría día y noche a Poncho de Nigris, Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Wendy Guevara, Ferka Quiroz, Paul Stanley, Sofía Rivera Torres, Apio Quijano, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Bárbara Torres, Jorge Losa, Mariana “La Barbie” Juárez y Marie Claire Harp.

Jorge Losa tiene una alianza con Ferka, por lo que existe la posibilidad de que la salve este jueves 15 de junio. (Vix)

Como era de esperarse, el primer nombre que surgió en redes sociales se relacionó directamente con quien prestó su voz en las temporadas de La Casa de los Famosos que se transmitieron en Estados Unidos previo a su estreno en tierras Aztecas. Todo indica que se trata de la misma persona, pues su tonalidad resultó inconfundible para quienes compararon ambas ediciones.

Te puede interesar: Celia Lora aseguró que otra versión de La Casa de los Famosos fue “un fraude”

Se trata nada más ni nada menos que de Jessica Ortíz, una actriz de doblaje mexicana que cuenta con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento a nivel internacional, pues ha prestado su voz tanto para películas como para programas de televisión.

Entre sus contribuciones más famosas destacan Neytiri en Avatar, La Mujer Maravilla en el Universo de DC, La Mujer Invisible en Los cuatro Fantásticos y Silver Surfer, Kat en 10 cosas que odio de ti, Ashley Spinelli en Recreo y próximamente una versión de la muñeca más famosa del mundo, Barbie.

La actriz prestó su voz para Barbie. (YouTube: Warner Bros)

Asimismo, formó parte del extenso elenco de Venga la Alegría en su “mejor época”, según declaró recientemente Raúl Osorio en Twitter. Y es que Jessica Ortiz conducía varias dinámicas dentro del matutino, incluso, los conductores solían referirse a ella como La Jefa.

Te puede interesar: Wendy Guevara lanzó una propuesta indecorosa a Nicola Porcella para obtener votos en La Casa de los Famosos

Fue la propia actriz de doblaje quien recientemente recurrió a sus redes sociales para contar un poco sobre su experiencia en el reality show más sonado del momento. Sin profundizar en detalles, confesó que gracias a su experiencia en otros proyectos ha logrado seguir minuto a minuto a todos los participantes de otras temporadas.

“Máxima concentración. Necesito escuchar a muchas personas al mismo tiempo, necesito concentrarme en muchas cosas al mismo tiempo. Me ayudó mucho que estuve en Venga la Alegría durante 15 años conduciendo juegos. Me ayuda mucho que me concentro en el doblaje, entonces todo eso me ha ayudado y pues ahí voy”, contó.

La propia actriz ha compartido su experiencia en redes sociales. (Instagram: @jessikortiz)

¿Dónde está “La Casa de los Famosos México”?

Otro dato curioso que comenzó a correr en redes sociales durante las últimas horas es la supuesta ubicación de La Casa de los Famosos México. Y es que los fanáticos del programa hicieron todo lo posible para descubrir dónde se encuentran instaladas las personalidades luego de que las mejores amigas de Wendy Guevara se presentaran afuera de las instalaciones para mandarle porras.

Te puede interesar: Wendy Guevara opina sobre polémica de Raquel Bigorra y Daniel Bisogno: “Me vale que me ataquen”

Según algunos internautas, los famosos están en la misma que hace años albergó a Big Brother y que se encuentra en Santa Fe. No obstante, otros aseguran que se trata de un nuevo inmueble ubicado en nada más ni nada menos que Huixquilucan, Estado de México.

Posible ubicación de "La Casa de los Famosos México". (Captura de pantalla: Google maps)

La dirección exacta es: México-Huixquilucan Manzana 003, 52770 en San Bartolomé, Coatepec, México.

Hasta el momento la producción del programa no ha confirmado o desmentido la información. No obstante, algunos fanáticos se han aventurado a buscar y pararse frente a La Casa de los Famosos México para externar su apoyo por sus favoritos y advertir traiciones.