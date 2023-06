Marcela Mistral encara a Marie Claire para defender a su esposo Poncho de Nigris:“Jamás vi un ataque machista”

La conductora acusó a Poncho de Nigris de machista. (YouTube: El 5)

Marie Claire Harp se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México (LCFM) por decisión del público. Aunque actualmente ya no forma parte del reality show, la prometida de José Manuel Figueroa continúa envuelta en controversia por los desencuentros que protagonizó con sus excompañeros, especialmente con Poncho de Nigris, a quien acusó de machistas y misógino.

“Un machista, misógino, una persona que no da crédito a que una mujer se le pueda revelar y pueda estar en contra de su opinión”, declaró la conductora en una transmisión de LCFM tras su eliminación.

Poncho de Nigris pidió ayuda de su esposa para mejorar su imagen fuera del reality. (Instagram: @marieclarieoficial // @ponchodenigris // musamistral)

Aunque Poncho de Nigris se defendió de los señalamientos que Marie Claire lanzó en su contra, su actitud ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Fue precisamente por esa razón que Marcela Mistral asistió como invitada especial a una emisión de LCFM. Y es que no sólo defendió a su esposo, también buscó mejorar su imagen con el público.

“Gracias por la oportunidad de la réplica, gracias a toda la gente que está a través de esta transmisión en vivo y a la gente que tenía una expectativa desde las horas de la madrugada, cuando se hizo un escándalo masivo internacional a través de las plataformas”, comenzó.

El influencer aseguró que evitado hacer comentarios machistas y misóginos. (Captura de pantalla/Vix/LaCasadelosFamososMéxico)

“No vengo para nada en son de ataque, no vengo a agredir, no vengo a ponerme en una posición que puede incomodar a nadie porque yo soy una dama y no es mi papel. Yo solamente vengo a darle voz a alguien que no se puede defender porque al momento en que iba a dar una réplica se cortó la transmisión”, aseguró.

La regiomontana aseguró que su esposo sólo está siguiendo su estrategia con base en su experiencia en realities:

“Eso fue una jugada muy buena para desestabilizar lo que venía haciendo Poncho como una persona muy fuerte dentro de la jugada. Hay que recordar que es una jugada, al final va a ganar uno. Puede que obviamente durante el proceso se hagan buenos equipos, se hagan buenos amigos como lo estamos viendo”.

Marcela Mistral y Marie Claire hablaron al respecto frente a frente. (Vix)

Pero eso no fue todo, frente a Marie Claire Harp aseguró que en ningún momento su marido ha lanzado comentarios machistas o misóginos.

“Estoy completamente en contra, creo que fue completamente fuera de lugar. Fue algo falto y nulo absolutamente de educación. Creo que se cometió un error muy grande al no tener la cabeza fría para pensar las cosas. Creo que tuvieron una estrategia, como un plan b, en decir que iban a manifestar ciertos adjetivos calificativos a él, [para] tratar de desprestigiarlo como persona”, dijo.

Yo jamás vi un ataque de lo que a él se le calificó como machista o misógino. Yo lo único que vi es que no le quiso seguir la corriente a quien no quería seguirle la corriente y listo.

Los conductores tuvieron varios intentos de convivencia en LCFM. (Captura de pantalla/La Casa de los Famosos)

¿Cómo respondió Marie Claire ante señalamientos de Marcela Mistral?

La conductora no se quedó atrás y una vez más defendió su punto de vista sobre la actitud que supuestamente Poncho de Nigris tuvo en su contra durante su estancia en LCFM.

“Admiro la valentía y la gallardía que tienes al venir a defender a tu hombre, eso es lo correcto, es lo que tienes que hacer, sin embargo, lo que yo le dije a Poncho fue lo que me salió de mi ronco pecho (...) Mi intención no es hacer una campaña para desprestigiarlo, al contrario, yo no quería hablar con él y al momento que se me dio la oportunidad se lo dije en la cara porque dentro de la casa mostró una cara muy diferente”, agregó.