Noroña contó qué detonó el reclamo de Sheinbaum a Durazo

La jefa de gobierno de la Ciudad de México fue grabada en una conversación tensa con el presidente del Consejo Nacional de Morena

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo y aspirante a la candidatura presidencial, reveló cuál fue la causa de la molestia de Claudia Sheinbaum Pardo y desencadenó en un fuerte reclamo a Alfonso Durazo Montaño durante el Consejo Nacional de Morena, como se difundió en un video.

“Claudia venía molesta y cuándo se acercó a Alfonso se fue a la yugular, él es el presidente del Consejo y tendría que ser garante de lo qué se había comprometido”, dijo Noroña, quien se encontraba justo al lado de la aún Jefa de Gobierno.

La Jefa de Gobierno lució incómoda en al menos un par de ocasiones durante la celebración del Consejo Nacional de Morena. (AP Foto/Fernando Llano)

Además, el legislador con licencia explicó en entrevista con Azucena Uresti que Sheinbaum Pardo es percibida como una mujer tranquila, sin embargo, la realidad es que suele mostrar un carácter decidido.

“Estaba indignada Claudia, ella es una mujer de carácter, la gente piensa que es tranquila, pero es una mujer firme”, expuso Fernández Noroña.

El domingo 11 de junio los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena acudieron a un hotel de la Ciudad de México, donde el partido guinda definió las reglas de participación, entre las que destacó la prohibición de debates entre los participantes y así evitar posibles fracturas entre ellos.

Además, se instruyó a gobernadores, legisladores y alcaldes de las filas de Morena, abstenerse de mostrar o brindar apoyo a cualquiera de las corcholatas, pues esto rompería el principio de equidad, la cual fue una de las principales demandas de Marcelo Ebrard.

En este sentido, el viernes 9 de junio al menos 7 gobernantes manifestaron públicamente su apoyo a la Jefa de Gobierno, lo que a su ves detonó molestia entre los contendientes al considerarlo una “cargada al viejo estilo priista”.

Qué hizo enojar a Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Fernández Noroña, la causa del enojo de Sheinbaum Pardo fue el choque que tuvo a su llegada con un grupo de simpatizantes de otro de los aspirantes, y los gritos que lanzaron para exigir “¡Piso parejo! ¡Piso parejo”.

“Yo dejé el teléfono, alguien grabó el video y están queriendo golpear a Claudia, estaba molesta. Ella iba llegando de la gritoneada que le pusieron en la entrada”, explicó el diputado federal con licencia.

Una vez dentro del salón donde se llevaría a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, la mandataria capitalina ocupó su lugar y el ver llegar al gobernador de Sonora le externó su molestia, pues los aspirantes habían acordado acudir “solos” al encuentro, sin embargo, Durazo Montaño le aclaró que eso no había sido parte del arreglo.

Claudia Sheinbaum fue recibida entre consignas para demandar "piso parejo" en elproceso interno de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum Pardo se quejó ante el presidente del Consejo Nacional de Morena porque dos de las seis corcholatas arribaron al hotel de la Ciudad de México con seguidores, lo que según ella no era válido, no obstante, Durazo no estuvo de acuerdo con este punto.

“No es que reclame a Durazo que no llevaran apoyo, ella señala que no es correcto ese tipo de abuso. Que está cansada y Alfonso le reitera que no había un acuerdo”, reveló Fernández Noroña, quien atestiguó de primera mano el cruce de palabras entre los morenistas.

Particularmente, el malestar de Sheinbaum Pardo era por los gritos que atribuyó a seguidores de Marcelo Ebrard, uno de los contendientes que ha sido enfático en su demanda de “piso parejo” en la contienda interna de Morena.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, subrayó que la y los aspirantes a la candidatura de Morena evitarán acudir a medios "anti 4T"

“Unos simpatizantes de Marcelo Ebrard le gritaron a Claudia Sheinbaum en la entrada... el acuerdo era que todos acudiéramos solos”, detalló el diputado petista.

Sin embargo, Fernández Noroña descalificó la interpretación que se ha hecho del cruce de palabras entre la Jefa de Gobierno, considerada la puntera en la carrera presidencial y Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, órgano partidista que el pasado domingo 11 de junio fijó las reglas para los seis participantes.

“Lo qué están haciendo con el video es justo lo que se comprometieron a no hacer. También lo qué hacen contra Marcelo son chingaderas, eso no se tiene que hacer”, atajó Noroña.

Pero este no fue el único episodio que vivió Sheinbaum Pardo durante el evento partidista, pues al final también se le captó cuando un mensaje en la pantalla del celular de Adán Augusto López le borró la sonrisa para adoptar un gesto desencajado.

El hecho ocurrió cuando Alfonso Durazo y Mario Delgado daban a conocer los resolutivos de la sesión, en ese instante las seis corcholatas se encontraban al frente del estrado. En el caso de Sheinbaum, esta lucía sonriente y animada a la izquierda del secretario de Gobernación, quien se encontraba utilizando su teléfono celular, de pronto la mandataria capitalina miró la pantalla del dispositivo y su actitud cambió a un gesto serio.