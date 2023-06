El día que Martí Batres celebró el cumpleaños de Naasón García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo

Marti Batres apoyó a la secta de La Luz del Mundo (Especial/Archivo)

A unos días de que Martí Batres Guadarrama sea el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la renuncia de Claudia Sheinbaum Pardo al cargo, cabe recordar que en 2019 el morenista fue cuestionado por su presunta relación a la iglesia de La Luz del Mundo cuyo líder, Naasón Joaquín García, se encuentra preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores.

Te puede interesar: 10 toneladas de víveres que irían a Turquía de CDMX se perdieron, insistió Cerdeira tras respuesta de Batres

La tarde del 14 de junio, la mandataria capitalina informó que el secretario de Gobierno la reemplazará una vez que su renuncia se haga efectiva, con lo cual podrá dedicarse por completo a sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Desde el próximo viernes 16 de junio el funcionario tendrá las riendas de la capital. “Martí Batres Guadarrama se queda al frente del gobierno [...] Es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México”, dijo Sheinbaum Pardo.

Foto: Fb/Palacio de Bellas Artes

Martí Batres y su relación con La Luz del Mundo

Fue en mayo del 2019 cuando ocurrió un evento sin precedentes: el Palacio de Bellas Artes se vistió de gala para celebrar el cumpleaños número 50 de Joaquín Naasón García, apóstol de la iglesia La Luz del Mundo. Nunca en la historia del recinto se había llevado a cabo un evento religioso.

Te puede interesar: Sheinbaum propuso a Martí Batres como nuevo jefe de Gobierno de la CDMX

A dicho homenaje, usado por primera vez para disipar mensajes religiosos, asistió el entonces legislador y presidente del Senado de la República, Martí Batres, quien fue fotografiado dentro y fuera del evento acompañado de su esposa, Daniela Cordero Arenas.

Se habría presentado la ópera teatral El Guardián del Espejo, “en honor al apóstol de Jesucristo Joaquín García”. Al finalizar le darían un reconocimiento al líder apostólico, pero “por políticas del lugar” no se pudo, así que se lo entregaron en el Casino Español.

(foto: especial)

A pesar de que se presentó en el homenaje a Naasón García, al igual que el entonces presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, quien fue fotografiado saludando personalmente al apóstol, Batres negó ser miembro de la secta.

Te puede interesar: Quién es Martí Batres, el jefe de Gobierno de la CDMX propuesto por Sheinbaum

Ante los cuestionamientos, el entonces senador aseguró que había acudido al homenaje por el show de ópera presentado y que no tenía relación con la iglesia o su apóstol. Incluso bromeó en su cuenta de Twitter:

“Yo no sé nada de la Luz del Mundo, pero sí sé de la Luz de México. Y estoy al corriente en el pago de mis recibos”.

Respecto a sus prácticas religiosas aseveró que era agnóstico y laico, reiterando que acudió a Bellas Artes el día del homenaje a Naasón García por el espectáculo y que al terminar se retiró a su casa, es decir que no fue a la entrega del reconocimiento.

Marti Batres apoyó a la secta de la Luz del Mundo (Especial/Archivo)

“En el interior hubo respeto para todos los asistentes y no se le impuso a nadie ninguna visión religiosa ni se mezcló el concierto con un tipo de manifestación religiosa”.

“Yo soy agnóstico y laico, respeto todas las formas de pensar, pero no formo parte de esa iglesia. No soy un activista religioso, respeto a todas, es mi obligación como servidor público. Tampoco participé en ninguna organización, asistí como cualquier ciudadano, los boletos me los obsequió Israel Zamora”, añadió.

Naasón Joaquín García es el líder religioso de La Luz del Mundo, también conocido como el “Apóstol de Jesucristo”, y fue condenado el año pasado en Estados Unidos a más de 16 años de prisión por abuso infantil.

Recientemente se formó una alianza entre Morena y Humanismo Mexicano, vinculada a la iglesia de La Luz de Mundo, la cual según expertos podría derivar en una extradición de Naasón García a México tras las elecciones del 2024.