Reportaron tarifa dinámica en venta de boletos para concierto de Taylor Swift en CDMX

Fans de Taylor Swift reportaron tarifas dinámicas en la venta de entradas para sus conciertos en el Foro Sol. (Taylor Swift)

Taylor Swift y sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México se convirtieron en uno de los temas principales en nuestro país debido a que muchos fans de la cantante externaron sus deseos para poder asistir a una de sus 4 fechas confirmadas en la capital mexicana como parte de su The Eras Tour.

Para que esto fuera posible, a Ticketmaster se le ocurrió convocar a un preregistro llamado Verified Fan con el objetivo de evitar que los revendedores y personas que buscaban lucrar con los boletos no tuvieran acceso a la preventa que ocurrió este martes 13 de junio, no obstante esto no fue así, debido a que las publicaciones de reventa de entradas para el espectáculo de la intérprete de Bad Blood abundan en la red.

Por si esto fuera poco los fans de Taylor Swift reportaron, principalmente en redes sociales, que el costo de los tickets para los conciertos de la cantautora era mayor al que se había filtrado, además presentaba lo que se denomina tarifa dinámica por lo que los precios eran inciertos y podían variar de cliente a cliente.

La tarifa dinámica fue uno de los motivos por los que Taylor Swift canceló conciertos en Estados Unidos. Getty Images/Octavio Jones.

Cabe destacar que los precios que se filtraron eran incorrectos, los verdaderos precios compartidos por usuarios que sí pudieron acceder a la venta anticipada para el concierto de Taylor Swift son los siguientes:

Naranja C: 936 pesos

Verde C: mil 176 pesos

General B y PCD: mil 656 pesos

Naranja B: 2 mil 220 pesos

Verde B: 3 mil 420 pesos

Naranja A: 5 mil 340 pesos

Verde A: 7 mil 20 pesos

Platino C: 8 mil 220 pesos

Platino B: 9 mil 420 pesos

Platino A: 10 mil 450 pesos

Sin embargo, los y las swifties reportaron que les arrojaba precios diferentes a pesar de que fueron adquiridos en la página oficial de Ticketmaster quien se encargó de la logística de la venta de boletos. Asimismo cabe destacar que la misma plataforma digital arrojó un aviso sobre que los boletos podrían tener costos distintos a los establecidos, esto es la tarifa dinámica, que depende de la demanda de un objeto o servicio para que se modifique el costo de los mismos.

Este fue el mensaje que se leía en la página oficial de Ticketmaster para la compra de boletos de Taylor Swift. (Captura)

Después de difundir el mensaje que emitió la página digital del organizador de la comercialización de entradas para los conciertos de Taylor Swift, empezaron las críticas y quejas por el cambio en la tarifa para obtener una entrada para cualquiera de las 4 fechas anunciadas.

Algunos de los usuarios reportaron un incremento de casi el 200% del costo original del boleto, específicamente en la zona Platino C donde, aseguró el internauta, le cobraba 23 mil pesos mexicanos, a pesar de que los precios difundidos anteriormente indicaban que valía 8 mil 220 pesos en moneda nacional mexicana.

Fans de Taylor Swift se quejaron por la aplicación de la tarifa dinámica al momento de comprar los boletos. (Captura)

Otros internautas se quejaron del mismo problema, no obstante no mencionaron la cifra exacta que incrementó el costo de sus boletos de manera imprevista al momento de intentar comprar un ticket para poder presenciar el espectáculo de la intérprete de Enchanted que dará en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Por otra parte es importante mencionar que este problema se reportó en el 2022 en Estados Unidos cuando Ticketmaster anunció que cancelaría la venta de boletos por, supuestamente, alta demanda. Hecho que surgió debido a que se hizo uso del Verified Fan (igual que en México) y se registraron más personas de las que el sistema aceptaba, lo que ocasionó que colapsara la plataforma.

La cantante se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México. (Taylor Swift)

¿Cuándo serán los conciertos de Taylor Swift en la CDMX?

Los conciertos de Taylor Swift confirmados hasta el momento están programadas para el próximo jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto. La intérprete de Bejeweled se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México.

A pesar de que ya son 4 fechas las establecidas para The Eras Tour en México se especuló en redes sociales que podrían agregar presentaciones para que los fans de la cantautora estadounidense, llamados swifties, puedan asistir y ver un espectáculo de su cantante favorita.