Taylor Swift anunció nueva fecha para el Foro Sol: cuándo es y todo sobre su preventa

Por qué Taylor Swift pasó de la música country al pop y cómo fue su batalla legal por sus propias canciones (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Sin aún haber iniciado la preventa y previniendo la alta demanda en que se generará por la búsqueda de accesos que entre sus fans de México, Ticketmaster compartió en su sitio web una nueva fecha para la primera visita musical de Taylor Swift, a un día de que iniciara la recepción de Verified Fan, requisito necesario para poder obtener accesos a las presentaciones en el Foro Sol de la CDMX.

Ante especulaciones y rumores que resultaron ser más que cierto, la cantante estadounidense responsable de éxitos alabados por la crítica musical como Look What You Made Me Do, Blank Space y Don’t Blame Me confirmó que en este 2023 su gira tributo a la larga trayectoria artística que tiene sí pisará tierra azteca: The Eras Tour deleitará a miles de habitantes de la Ciudad de México y el resto del país.

A las presentaciones del 24, 25 y 26 se sumó una más: domingo 27 de agosto a las 20:00 horas en el Foro Sol de la Ciudad de México. Espacio en el que se estima una capacidad de aproximadamente 65 mil personas, por lo que sin aún iniciar la venta de boletos es más seguro que haga soul out la cantante que ha confiado que sin problema alguno podría reunir en solo una semana a más de 260 mil personas para escucharla cantar sus más grandes éxitos.

Mapa para los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX (Foto: TicketMaster)

¿Cuándo será el Verified Fan Onsale de Taylor Swift para su nueva fecha en el Foro Sol?

De acuerdo a la página de venta de boletos para el show, aquellos que obtuvieron el Verified Fan podrán intentar adquirir sus entradas para el próximo domingo 27 de agosto el día viernes 16 de junio a las 14: 00 , terminado hasta la fecha del concierto, aunque la alta expectativa por la visita de la multiganadora de los premios Grammy -dos de ellos siendo por ´Álbum del año- prevé que todo se agote en los primeros minutos en que se libere la venta.

Ocesa y Ticketmaster anunciaron que para los tres conciertos de la cantante en el Foro Sol de la Ciudad de México, sólo existirá una Venta General y solamente aquellas cuentas registradas que sean verificadas, podrán acceder a la fila virtual para obtener sus boletos.

El sitio web oficial de registro, la página oficial de la cantante y los anuncios de la empresa de boletos utiliza muchos términos complejos para anunciar sus propias marcas. Sin embargo, la dinámica es más simple de lo que parece y aquí te explicamos qué es lo que debes hacer paso a paso para obtener tus entradas.

Así compartió la noticia la cantante Taylor Swift (Foto: Twitter / @taylornation13)

Costo de los boletos para ver a Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX

- Platino A: 7 mil 580 pesos mexicanos

- Platino B: 6 mil 980 pesos mexicanos

- Platino C: 5 mil 880 pesos mexicanos

- Platino D: 4 mil 000 pesos mexicanos

- Verde A: 4 mil 200 pesos mexicanos

- Naranja A: 3 mil 680 pesos mexicanos

-Verde B: 2 mil 580 pesos mexicanos

- General B: mil 180 pesos mexicanos

- Naranja B: mil 680 pesos mexicano

- Verde C: 980 mil pesos mexicanos

-Naranja C: 780 pesos mexicanos

-Personas con discapacidad: mil 180 pesos mexicanos

Sólo se llevará a cabo una venta general

“Regístrate ahora (02 de junio) y hasta el 07 de junio a las 11:59 pm (hora de la CDMX) para tener la oportunidad de participar en la venta. El acceso será prioritario para residentes de México”, fue el mensaje de la empresa para los fans de la cantante pop, el cuál iniciará para el caso de la nueva fecha (27 de agosto) el viernes 16 de junio.