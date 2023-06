Así reapareció Pilar Montenegro en una fiesta

Pilar Montenegro reapareció cantando "Quítame ese hombre" en su fiesta de cumpleaños

Pilar Montenegro ha estado por los últimos 10 años alejada del medio artístico y se dijo que se habría retirado de los escenarios debido a que sufría de diferentes enfermedades; sin embargo, este 14 de junio surgió un nuevo video de la excantante.

La noche del 13 de junio la exintegrante de Garibaldi compartió un video en la que supuestamente es su cuenta de Instagram oficial, donde se le ve disfrutando de una fiesta de cumpleaños y, además, cantando.

Según escribió en su publicación, el video fue tomado en su cumpleaños, es decir, el 31 de mayo, y frente a sus invitados al festejo interpretó uno de sus temas más famosos, Quítame ese hombre.

Según han dicho sus excompañeros de Garibaldi, el único motivo por el que Pilar se retiró fue porque no quería estar en el medio artístico (Instagram/@pilarmontenegromx)

Lejos de las especulaciones que hay sobre su salud, Pilar se mostró feliz y con completa movilidad; no obstante, algunos de sus fans piensan que este video no es actual, pues sostienen que fue diagnosticada con esclerosis múltiple y no hay imágenes recientes de ella.

Las imágenes de Montenegro sorprendieron a sus cientos de seguidores, quienes la felicitaron por su cumpleaños y celebraron que se vea bien.

“Qué gusto volver a verte, Pilar. Se te extraña mucho”, “Estás preciosa definitivamente, eres un amor y que cumplas muchos años más”, “Qué bien verla llena de vida y salud”, “Qué bueno verte, celebra la vida, bendiciones”, fueron algunos de los mensajes positivos.

Actualmente, Montenegro lleva 10 años alejada de los medios (Twitter/@jjsolisher)

Pilar agradeció a sus fans por los mensajes que recibió y prefirió hacer a un lado a los que preguntaron de qué año es el video.

“Que bellos mensajes, gracias por hacerme recordar que existe tanto amor, aún con el tiempo. Los amo y los tengo siempre en mi corazón”

Esta no es la primera vez que la excantante comparte imágenes de alguno de sus cumpleaños o alguna otra celebración con sus amigos; sin embargo, siempre hay internautas cuestionando si el contenido que comparte verdaderamente es actual.

La cantante celebró su cumpleaños 51 (Captura de pantalla/Instagram)

Comentarios como: “Dicen que estas fotos son viejas”, “¿Esta cuenta es real?” o “¿Por qué estas fotos se ven viejitas?” pueden encontrarse en todas sus publicaciones de Instagram.

Cabe recordar que desde 2013 Pilar Montenegro se retiró por completo del medio artístico y, ya que no se despidió ni dio explicaciones de esto, comenzaron las especulaciones sobre su vida personal.

Una de las versiones más conocidas es que supuestamente habría sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa, la cual la llevó a estar postrada de por vida en una silla de ruedas y, como consecuencia, habría sido diagnosticada con depresión.

La cantante suele compartir fotos de sus cumpleaños, pero siempre cuestionan si verdaderamente son actuales por los rumores que hay sobre su salud (Instagram/@pilarmontenegromx)

Algunos medios apuntaron que dicha enfermedad sería ataxia, la cual causa dificultades para moverse y mantener el equilibrio, pero otros apuntaron que sería esclerosis múltiple.

Fue Jerónimo García, diseñador de Garibaldi y amigo de Pilar, quien en 2016 confirmó que su la cantante “vive su peor momento” ya que sí estaba en una silla de ruedas, aunque podía moverse.

El vestuarista aseguró que el motivo por el que su amiga no había aceptado dar entrevistas sobre su salud ni hablar del porqué se retiró fue debido a que estaba enojada.

Montenegro no ha hablado públicamente sobre cualquier tema desde su retiro, por lo que no ha aclarado por qué se retiró (Instagram/@pilarmontenegromx)

Supuestamente, a Montenegro no le gustó que algunos medios la hicieran ver como si estuviera en fase terminal por alguna enfermedad o que fuera adicta a sustancias, inclusive le dijo que no quería que la volvieran a mencionar en ningún lugar.

Pese a esto, en junio de 2022 Sergio Mayer reveló que su excompañera quería formar parte de la bioserie de Garibaldi y, hasta donde él sabía, Pilar estaba “estupendamente bien” de salud.

No obstante, Luisa Fernanda mencionó que aunque la intérprete de Noche de adrenalina sí quiere estar en la serie, no piensa volver más a los escenarios ni al medio del espectáculo en general.