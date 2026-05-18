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¿Morena descarta a Inzunza para 2027? Ariadna Montiel cierra la puerta a perfiles con “mala reputación”

Ariadna Montiel aclaró en conferencia del CEN que los candidatos de Sinaloa los define la Comisión Nacional de Elecciones

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Ariadna Montiel durante conferencia sobre procesos internos de Morena en Sinaloa. (Infobae-Itzallana)
Ariadna Montiel durante conferencia sobre procesos internos de Morena en Sinaloa. (Infobae-Itzallana)

En la Conferencia de Prensa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena celebrada este lunes 18 de mayo, la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes fue tajante ante la efervescencia interna del partido en Sinaloa: las candidaturas para 2027 no las decide ninguna dirigencia estatal.

“No es competencia de los presidentes de los comités estatales la definición de candidatos. Esa competencia es de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y, en su caso, de la mesa de la coalición”, sostuvo Montiel. La Comisión, que preside Citlalli Hernández, está integrada además por la secretaria general, el secretario de Organización y otros integrantes del CEN.

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Con esa declaración, la dirigente frenó en seco cualquier intento de las dirigencias locales de posicionarse como árbitros del proceso. “Los compañeros andan muy inquietos en sus tareas”, añadió con tono conciliador, antes de anunciar que esa misma tarde sostendría una reunión con los presidentes de los comités ejecutivos estatales para definir el plan de acción y la ruta política.

Montiel evita adelantar definiciones en Sinaloa y marca límite: “No habrá candidatos con mala reputación en Morena”

El filtro: “no vamos a aceptar candidatos con mala reputación”

Minutos después, Montiel lanzó la frase que concentró la atención política: “En Morena no vamos a aceptar candidatos con mala reputación”. La declaración llegó en un contexto que la hace difícil de ignorar.

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El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al senador Enrique Inzunza Cázarez de tener vínculos con el narcotráfico, junto a otros nueve políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Las acusaciones incluyen conspiración para importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

En la misma acusación figuran el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza. Los tres habían sido perfilados como piezas clave del mapa político morenista en Sinaloa de cara a los comicios del próximo año.

La respuesta del legislador se produce después de que medios nacionales difundieran informes sobre una supuesta aprehensión en Estados Unidos, aclarando que no ha mantenido contacto con autoridades extranjeras ni contratará representación legal externa. (Infobae-Itzallana)
La respuesta del legislador se produce después de que medios nacionales difundieran informes sobre una supuesta aprehensión en Estados Unidos, aclarando que no ha mantenido contacto con autoridades extranjeras ni contratará representación legal externa. (Infobae-Itzallana)

Un senador que no aparece

El contexto que rodea las palabras de Montiel es aún más denso si se considera la situación de Inzunza. Desde el 29 de abril, el legislador no ha sido visto en las instalaciones del Senado. Su ausencia acumula ya más de 15 días sin acudir a trabajar.

Dentro de Morena, legisladores han evitado confirmar si Inzunza solicitará licencia o si se separará de sus funciones. La vocera del grupo parlamentario, Julieta Ramírez, aseguró que hasta ahora no existe una notificación oficial sobre una posible ausencia definitiva.

El sábado circularon reportes extraoficiales sobre una presunta detención del senador en San Diego, California, por elementos de la DEA. Inzunza lo negó a través de redes sociales: aseguró estar en Sinaloa, rechazó las acusaciones como “mendaces” y declaró que no tiene ni contratará abogados.

La señal hacia Sinaloa

Sin mencionar nombres, el mensaje de Ariadna Montiel en la conferencia del CEN apunta con claridad en una dirección: el partido no está dispuesto a cargar el costo político de candidaturas comprometidas. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá la última palabra, y los perfiles con investigaciones abiertas o señalamientos internacionales enfrentarán un filtro que, al menos en el discurso, la dirigencia dice que será infranqueable.

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