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Procesan a psiquiatra por violación contra una paciente durante consulta en Morelia

La Fiscalía de Michoacán informó que el médico suministró un medicamento a la víctima antes de cometer la agresión sexual; la sentencia condenatoria es de cinco años y ocho meses de prisión

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El tribunal dictó una sentencia condenatoria de cinco años y ocho meses de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El tribunal dictó una sentencia condenatoria de cinco años y ocho meses de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la sentencia condenatoria de cinco años y ocho meses de prisión contra Sergio Martín “N”, un psiquiatra encontrado responsable del delito de violación contra una paciente en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2023, cuando la víctima acudió a una consulta médica con el especialista. Durante la atención, el ahora sentenciado le habría suministrado un medicamento que alteró su estado físico y mental, situación que, según las investigaciones, aprovechó para cometer la agresión sexual.

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La víctima denunció posteriormente los hechos ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente y reunió los datos de prueba relacionados con el caso.

Como parte de las diligencias ministeriales, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Sergio Martín “N”, quien fue detenido y presentado ante un juez de control. Tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso penal.

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Análisis de testimonios y peritajes

Durante el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento analizó testimonios, peritajes y demás pruebas integradas en la investigación. Con base en esos elementos, el órgano jurisdiccional concluyó que existían evidencias suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado en el delito de violación.

En consecuencia, el tribunal dictó una sentencia condenatoria de cinco años y ocho meses de prisión. Además, ordenó el pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima, aunque las autoridades no detallaron el monto establecido.

La Fiscalía estatal señaló que el caso fue atendido por personal especializado en delitos de violencia de género y reiteró que continuará con las investigaciones y acciones legales relacionadas con agresiones sexuales y delitos cometidos contra mujeres en la entidad.

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