Pilar Montenegro sí podría participar en la serie biográfica de Garibaldi

Pilar Montenegro estará presente en la producción de la serie de Garibaldi, pero no dejará su retiro (Foto: Instagram/@garibaldilive)

Pilar Montenegro sí estaría incluida en la producción de la serie biografica del grupo Garibaldi, según reveló Charly López. A pesar retirada del mundo del espectáculo, la actriz deberá contar su historia y reunirse con sus compañeros para que su imagen sea incluida en el retrato audiovisual.

En un encuentro con la prensa, Charly López reveló que su compañera Pilar Montenegro se ha mostrado muy feliz de los avances que ha tenido la preproducción de la bioserie de Garibaldi, no obstante, eso no significaría que volvería a los reflectores, pues está decidida a continuar su retiro.

“Lo que no quiere es aparecer en los medios, no le gusta, no como a uno, que nos encanta y no me para la boca. Pily no quiere, no quiere aparecer, pero sí está en las juntas y sí tendría que platicar ella su historia, obviamente, y sí va a estar (...) Pily siempre está opinando y está contenta”, dijo el conductor, captado por De Primera Mano.

Por tanto, Pilar sí estará trabajando junto a los otros integrantes de la agrupación y los productores, pues sí quiere ser retratada en la serie, pero no por ello regresaría a exponerse públicamente.

Charly aseguró que todos los miembros están emocionados por llevar a la pantalla su historia como grupo (Foto: Instagram/@garibaldilive)

Charly aseguró que, contrario a los rumores, Montenegro no se retiró por tener problemas de salud, pues se encuentra bien, sino que “se cansó” del mundo del espectáculo y está decidida a continuar su vida lejos del ojo público, pues desde muy joven estuvo expuesta a las cámaras.

Y es que desde 2016 circuló el rumor de que la también modelo habría caído en depresión, pues supuestamente sufre de una enfermedad degenerativa llamada ataxia, la cual ha comprometido su movimiento ya que a veces tiene que usar silla de ruedas.

El cantante compartió que entre los próximos planas que tienen como grupo se encuentra una reunión que celebrarán todos los integrantes de Garibaldi la próxima semana, pues tienen que platicar con los responsables de una plataforma interesada con su historia. Asimismo, reveló que están organizando un reencuentro con otro grupo musical de la misma época que ellos, pues quieren hacer una gira.

Tras años de no haber estado en el escenario, Garibaldi volvió a presentarse como grupo en el 90s Pop Tour, donde fueron los invitados sorpresa. Durante su regreso estuvieron casi todos los integrantes, Sergio Mayer, Paty Manterola, Charly López, Katia y Luisa Fernanda, e hicieron un homenaje a Xavier Ortiz, quien murió en 2020.

Pilar había estado activa en redes sociales, compartiendo fotografía de su día a día, hasta hace un año (Foto: Instagram @pilarmontenegromx)

La ausencia de Pilar Montenegro fue notable, razón por la que sus compañeros expusieron que ella les comunicó no estar dispuesta a reintegrarse al grupo.

“Se los digo desde el principio, Pilar no va a estar, Pilar está retirada. Pilar no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada”, comunicó Luisa Fernanda en Sale el Sol.

Pese a la falta de dos de sus miembros, Garibaldi tiene planes de retomar su trayectoria con la bioserie y esta gira que están planeando.

Según compartió Sergio Mayer, la idea de una serie nació desde los ensayos para el 90s Pop Tour, pues cuando se reunían compartían anécdotas de su juventud en el grupo, con lo que se dieron cuenta de que muchas de ellas podrían ser llamativas para su público.

En un principio se habló de que la bioserie podría tratarse de un recuento de anécdotas de Garibaldi, pero Charly López aseguró que se trataría de su historia como agrupación, con actores que los interpreten en pantalla.

SEGUIR LEYENDO: