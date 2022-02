Pilar Montenegro “no volverá nunca más” a Garibaldi ni al medio artístico

(Foto: Instagram/@garibaldilive)

Fue en el pasado mes de diciembre cuando Garibaldi reapareció en los escenarios con su alineación original. Luego de varios años de ausencia, la banda conformada por Sergio Mayer, Paty Manterola, Charly López, Katia y Luisa Fernanda volvió a hacer acto de presencia ante miles de seguidores de la música.

Fue de este modo que Garibaldi se presentó como artista sorpresa en el concierto 90s Pop Tour con canciones como Que te la pongo y La ventanita, temas con los que la banda triunfó a mediados de la década de los noventa.

Aunque no se sabe si la banda continuará brindando presentaciones, sus integrantes sí dieron a conocer su interés por plasmar en una serie biográfica los pormenores de la historia de Garibaldi, pero todo indica que una de las también fundadoras originales de la banda, Pilar Montenegro, no participará ya más en ningún proyecto relacionado ni con su grupo ni con el medio artístico.

Ha sido una declaración de Luisa Fernanda para el programa Sale el sol donde quedó claro que la recordada cantante no volverá a pisar los escenarios:

“Vamos a ver qué tal hasta dónde se puede negociar con cada uno de los integrantes, qué quiere contar y qué no quiere contar cada uno, porque el chiste es que contáramos todo”

“Eso sí se los digo desde el principio, Pilar no va a estar, Pilar está retirada. Pilar no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada”, contó en una entrevista con varios medios de comunicación.

Pilar Montenegro (Foto: Instagram@pilarmontenegromx)

La integrante de Garibaldi mencionó que pese a la insistencia del público por poder ver de nuevo a Pilar, ni ella ni sus compañeros de la banda insistirán en hacerla cambiar de opinión:

“Eso realmente lo tendrá que negociar la productora o el director, o quienes vayan a ser, pero la verdad no lo creo, porque ella no quiere, o sea, ella no quiere, ha sido conflictivo que la gente entienda que nosotros no podemos forzar a alguien que no quiere estar”, mencionó.

Además de Pilar, otro integrante original de Garibaldi fue Xavier Ortiz, quien vivió los años de éxito internacional de la banda, y aunque lamentablemente falleció en 2020, en la serie del grupo sí estará presente a modo de anécdotas:

Seis de los ocho integrantes originales se reunieron. Los grandes ausentes: Pilar Montenegro y el fallecido Xavier Ortiz Foto: Instagram@patriciamanterola

“Yo creo que debemos hacerlo ¿no?, quedaríamos como tontos si no lo hacemos, obviamente hay que contar anécdotas, algunas cosas por ejemplo de su vida personal, pues no las sabemos porque él estaba casado con una chava que nada que ver con nosotros, o sea, las conocemos y le guardamos mucho respeto”, dijo la cantante.