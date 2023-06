Yeri Mua seguirá con su embarazo por la presión social y críticas

La influencer mencionó que se siente presionada

Recientemente Yeri Mua reveló que está esperando un bebé de Naim Darrechi, su ahora ex pareja, pero se vio envuelta en una gran cantidad de críticas porque externó que tenía intenciones de interrumpir su embarazo. Ante la presión, decidió que no abortará, pero compartió con sus seguidores que está confundida, hostigada y abrumada, además de que brindó más detalles sobre todo lo que ocurrió con quien fuera su novio.

“En caso de que yo continuara con mi embarazo como dije en el vídeo quería hacerlo en privado y llevar un embarazo no bochornoso y complicado. Ahora si decido continuarlo será un embarazo lleno de acoso de todo tipo. Me siento abrumada”

A través de Twitter, la influencer veracruzana comentó que inicialmente quería llevar su embarazo como algo privado, pero aparentemente lo compartió por presión de su ex pareja. Así escribió sobre esta situación:

“Una vez más comparto esto aquí, no merecía que mi embarazo se hiciera público sin mi consentimiento solo por que mi ex pareja no estaba de acuerdo con mi ruptura con el y con que no quisiera continuar con mi embarazo. Me hubiera gustado poderlo contar cuando me sintiera lista.”

Yeri Mua externó que otra razón por la que quería mantener en privado su embarazo es que aún no sabe si el feto tiene alguna malformación o enfermedad (Instagram/@yerimua)

Inicialmente, decidió abortar por las actitudes violentas de Naim, ya que lo acusó por haberla golpeado, pero como él empezó a publicar las historias sobre el embarazo, ella recibió críticas por haber decidido no terminarlo, así que decidió que sí tendrá al bebé.

Te puede interesar: Alumnos de primaria utilizaron a Peso Pluma y Yeri Mua para aprender matemáticas; así reaccionó la maestra

Y es que muchas personas tundieron a Yeri Mua por su decisión, por lo que la influencer de maquillaje mencionó que parecía que los internautas dudaban de la agresión. Este tema se convirtió en un tema de conversación en redes, por lo que ella comenzó a lanzar más mensajes para aclarar la situación.

A través de Instagram, Yeri Mua también escribió que otra de las razones por las que hubiera preferido esperar para avisar sobre su embarazo era que no tiene certeza de que el producto esté creciendo sin malformaciones o enfermedades que pongan en riesgo tanto su saludo como la del feto.

Embarazo y violencia en la relación de Yeri Mua (capturas de pantalla: Facebook y Twitter/Yeri Mua// Instagram/Naimdarrechi)

Además, arremetió contra los internautas en general y escribió que si necesitaba publicar el video de las agresiones que sufrió, lo haría, incluso si se estuviera revictimizando al reproducir nuevamente la grabación del violento momento.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analiza pelea de Naim Darrechi y Yeri Mua tras anuncio de embarazo: “Han hecho un reality show”

“¿Si les muestro el vídeo que tanto me piden me dejarán en paz con ese maldito tema? Por Dios, cada que lo veo es traumático ver como me puñetea y me avienta”, escribió después de las 18:00 de este domingo 11 de junio.

“Mis dudas estaban claras, para ese entonces lo del golpe ya había sucedido y ya lo había corrido. Necesitaba tomar la decisión en PRIVADO SIN PRESIÓN NI DE MI PAREJA NI DE USTEDES. Jamas pedí que esto se hiciera público, el comenzó a publicarlo en las historias temporales”, detalló sobre Naim.

(Twitter/@yerimua)

Para ese punto, dentro de la relación entre Yeri Mua y Naim ya se había hecho evidente la violencia, por lo que decidió que el influencer no era una persona adecuada para que fuera el padre de su bebé. Esto fue lo que expresó en su momento:

Te puede interesar: Yeri Mua acusa a Odalys Velasco de vender fotos íntimas de Mona

“No (tener hijos) con un hombre así, con un hombre que ya me agredió. Yo por un momento pensé que él ya había cambiado, que los hombres podían cambiar, pero ahora después de esto simplemente yo dije no”. A pesar de ello, Naim Darrechi habría intentado seguir con la relación como una estrategia para “reparar” sus problemas personales.

“También tomen en cuenta que la relación estaba claramente demasiado dañada y el veía el nacimiento de un hijo como la solución a nuestros problemas o su manera de amarrarme, yo ya quería acabar todo”, escribió.