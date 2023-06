Vanessa Claudio “perreó” a conductor en programa en vivo

La conductora dejó en "shock" a su compañero Uriel Estrado al bailarle un reggaetón. (Ig: @alextremotv)

Vanessa Claudio, conductora y modelo puertorriqueña, volvió a estar bajo los reflectores por protagonizar un momento que calificaron como “sensual” durante una de las emisiones del programa Al Extremo donde es la titular junto a Uriel Estrada a quien le “perreó” una de las canciones más populares de reggaetón del momento.

Te puede interesar: Daisy Anahí enseñó el tierno cuarto del bebé que espera junto a Eduin Caz

Cabe destacar que se desataron rumores de un romance de la famosa presentadora con Estrada. pero finalmente fue él quien dijo en una transmisión en vivo que sólo tiene una amistad y una complicidad con Vanessa Claudio, que es una de las personalidades más queridas de Tv Azteca.

No obstante, tras el baile estos rumores se volvieron a desatar porque en redes sociales aseguraron que estos pasos de “perreó” no se tienen con un “amigo”. La popular canción que bailó “hasta el piso” fue La Bebé de Yng Lvcas quien invitó a Peso Pluma para interpretar una nueva versión.

La conductora se popularizó por bailar de manera sensual. (Ig: @vanessaclaudio)

“Quiere que le ponga música pa’ que baile hasta abajo la bebé”, fueron los versos que se escucharon mientras Vanessa Claudio bailaba muy cerquita de Uriel Estrada. Momento que fue compartido por las mismas cuentas de las plataformas digitales del programa de televisión,

Te puede interesar: Las controversias que salpicaron a Ricardo Rocha

En el video del baile se ve a ella emplear sus mejores pasos para bailar el reggaetón, al mismo tiempo que el resto de los conductores del programa, sin embargo a Estrada lo criticaron por mantenerse quieto y con los brazos extendidos.

Inclusive arremetieron contra él porque se “movía más un tronco”, además se burlaron de que estaba muy nervioso porque Vanessa Claudio, de quien aseguran está enamorado, le bailó sensualmente.

Te puede interesar: Cómo se ve actualmente Mónica Murillo, la chica emo de Metroflog y Hi5

Así lo dijeron los internautas: “Se mueve más un palo”, “Pobre Uriel, quedó en shock y hasta lo dejó sin palabras”, “Era tu oportunidad para decirle que estás enamorado”, “Mala señal, era importante que dejaras en claro que sí sabías bailar”, fueron parte de las palabras con las que criticaron al conductor.

Vanessa Claudio es una de las conductoras más queridas de Tv Azteca. (Foto: Instagram/@vanessaclaudio)

Incluso las propias redes sociales de Al Extremo dijeron que él necesitaba a alguien que le enseñara a bailar, asimismo compartieron la misma opinión de los televidentes quienes dijeron que se quedó en shock y que se movía más un tronco.

Sin embargo, recordaron las palabras con las que Estrada descartó un posible amorío con Vanessa Claudio y dijeron que por ello no tenía “gran importancia” que no se moviera al ritmo de la música porque sólo eran amigos, pero por otra parte se desataron las ideas sobre que ellos sí mantienen un noviazgo que por alguna razón decidieron no hacer público por el momento.

Cabe resaltar las palabras que emitió el conductor al respecto, quien no descartó que en un momento pudieran iniciar una relación amorosa, esto fue lo que dijo:

Los usuarios aseguraron que el baile de Vanessa Claudio dejó en shock a su compañero. (Ig: @vanessaclaudio)

“Uno nunca sabe, nunca digas nunca”, enfatizó para después agregar “Así que no sé, no hay nada con mi Vane, nos llevamos muy bien, fíjense que con Vanessa... bueno con todos, pero evidentemente con ella hay un asunto de complicidad que está padre, de buena onda, de amigos”, puntualizó Estrada.

Uriel Estrada pidió la opinión del público quienes no dudaron en decirle que se animara a declararle su amor a la conductora de televisión porque se veía que había una química real entre ellos lo que podría indicar que tendrían una relación “bonita” y no una escandalosa o complicada como en el caso de otros artistas.

Sin embargo, por el momento Vanessa Claudio no emitió su opinión ni se manifestó al respecto de los dos temas, ni en el caso de un posible romance con el presentador de Al Extremo ni sobre los deseos del público que los quiere ver como pareja sentimental.