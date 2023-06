Laura Bozzo apareció con moretones en la cara tras sufrir una crisis de ansiedad

Laura Bozzo reveló que tuvo un accidente por el que se pegó en la cara y no puede grabar su programa (Instagram/@laurabozzo_of))

En medio de los rumores de la supuesta despedida de Laura Bozzo de Imagen Televisión, la presentadora compartió en su cuenta de Twitter que tuvo un accidente tras sufrir una crisis de ansiedad.

Según había circulado, por varios días la autoproclamada Abogada de los pobres no asistió a grabar su programa Que Pase Laura, del que supuestamente ya había sido despedida, según rumores por el bajo rating.

Sin embargo, Bozzo desmintió esta información y dio a conocer el verdadero motivo por el que no ha ido al set de su programa.

La presentadora alertó a su público tras compartir este tuit (Captura de pantalla/Twitter)

Con una fotografía de su cara con moretones, la peruana reveló que se cayó tras tener una crisis de ansiedad, pues esto le provocó que se le bajara la presión.

Asimismo, mencionó que es mala para cuidar de sí misma y, por todo esto, no grabó Que Pase Laura.

“Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajo la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida”

Hace unos días Laura reveló que tuvo problemas en Imagen Televisión por participar en La Casa de los Famosos (Instagram/lacasadelosfamosos__2)

Ya que muchas personas comentaron que el moretón que tiene en el ojo aparentaba haber sido provocado por el golpe de una persona, ella aseguró que vive sola y explicó cómo fue que sólo su cara resultó afectada.

“No tengo por qué mentir vivo sola y si me bajo la presión me caí de rodillas y la cara contra el piso había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico PUNTO”, escribió Laura.

Bozzo también respondió a los internautas que le recomendaron pedir ayuda profesional para tratar la depresión y ansiedad, pero ella compartió que actualmente es atendida por un psiquiatra ya que desde niña fue diagnosticada con estas enfermedades.

Laura anteriormente había revelado que en ocasiones le es complicado manejar su depresión pese al medicamento (Captura Programa Televisa)

Algunos usuarios señalaron que la crisis de ansiedad de la presentadora fue al mismo tiempo que aparentemente habría sido despedida; sin embargo, ella ha enfatizado que sólo es un rumor, pues ella sigue trabajando para Imagen Televisión.

¿Qué se sabe de la supuesta salida de Laura Bozzo de Imagen Televisión?

Hace unos días Alex Kaffie señaló que el programa de Bozzo tenía un muy bajo rating y corría riesgo de salir del aire. Lo mismo compartieron otros periodistas como Alejandro Zúñiga.

Aunado a esto, supuestamente tendría problemas debido a que aceptó ir a La Casa de los Famosos, lo que habría molestado a algunos directivos de la televisora.

La peruana se convirtió en una de las más queridas del reality y por ello estuvo por varias semanas trabajando para Telemundo (Instagram/@telemundo)

Uno de los que señaló que habría reclamaciones de los directivos fue Javier Ceriani, quien dijo en Chisme No Like que Bozzo habría ido al reality sin terminar con sus actividades de Que Pase Laura.

No obstante, la peruana negó estos rumores, pues dijo que aún está trabajando para Imagen Televisión, pero confesó que sí hubo problemas porque aceptó estar en La Casa de los Famosos y que confirmó que su programa sí tiene un bajo rating.

Aunado a esto, mencionó que “van con todo” ya que investigan las acusaciones contra el actor Mickey Santana por presunta responsabilidad en la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios.

Laura confirmó los problemas dentro de Imagen Televisión, pero negó haber sido despedida (Captura de pantalla/Twitter)

“Es falso que haya sido despedida de @ImagenTVMex si hubo problemas por los tres meses que estuve en @LaCasaFamososTV y agradezco su paciencia, obvio el rating bajo, pero vamos con todo, estamos investigando el caso de Mickey Santana vinculado a trata”, compartió en su cuenta de Twitter.

Esto llamó la atención ya que, además de esto, la presentadora no se ha presentado en las instalaciones de Imagen.