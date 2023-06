La vez que Mariah Carey lloró recordando a Luis Miguel ¿Cómo fue?

Luis Miguel y Mariah Carey protagonizaron un romance que duró alrededor de tres años. (Ig: @lmxlm) (Ig: @mariahcarey)

Es bien sabido por todos que Mariah Carey fue probablemente uno de los amores más especiales que tuvo Luis Miguel en toda su vida. Incluso la pareja se convirtió en un icono generacional que rompió fronteras y que quedó dentro de la mente de los fans de ambos artistas.

Cabe destacar que ellos iniciaron una relación a finales de la década de los 90 y se prolongó por aproximadamente 3 años la cual iniciaron después de que la intérprete de We Belong Together se separara de Tommy Mottola con quien Carey mantuvo un matrimonio de cerca de 8 años que fue calificado como tóxico.

Pero lo que más se recuerda fue el amorío de Mariah con Luis Miguel que fue uno de los más mediáticos y por lo visto, uno de los más recordados y especiales de la cantante que incluso una de las canciones de El Sol de México la conmovió hasta las lágrimas durante la interpretación de un concursante de un reality show que hizo del tema Somos Novios.

Mariah Carey lloró al recordar al "Sol" con una de sus canciones (YouTube: Patryncondicional)

Si bien el cantante de La Incondicional no confirmó que Somos Novios fuera dedicada a su expareja, los fans la ligaron a su romance y por lo tanto esto ocasionó que, seguramente, ella recordara sus momentos al lado del famoso durante la interpretación de esta canción especial.

¿Cómo fue el romance entre Luis Miguel y Mariah Carey?

Luis Miguel inició un romance con Mariah Carey a finales de la década de los 90. Él estaba tan enamorado que cuando trascendió que le dedicó a Carey el tema Amarte es un Placer, él respondió que no se trataba de una sola canción sino que siempre buscaba que sus álbumes tuvieran una coherencia. Así lo comentó el cantante:

“Yo necesito que el producto final tenga una coherencia con lo que yo pienso o lo que yo siento en este momento”, declaró Luismi, quien agregó lo siguiente: “Por eso en este caso, este disco se llama Amarte es un placer. Si ustedes leen entre líneas, me imagino que saben a lo que me refiero”. Tras su declaración se dijo que entonces él había dedicado todo su disco al romance que tenía con la cantautora estadounidense.

Mariah Carey y Luis Miguel vivieron un intenso romance durante casi 3 años. (Fotos: Twitter/@juanktriana97)

Por su parte Mariah Carey también dedicó estrofas dentro de algunos temas y un par de canciones al romance que mantuvo con Luis Miguel. En la pista After Tonight le dedicó un par de líneas que dicen “Después de que te vayas, ¿volverás a amarme?”. Asimismo en Always Be My Baby hizo referencia a cuando se dieron el adiós tras finalizar su romance.

Una de las frases que más recuerdan los fanáticos de ambos artistas es cuando Carey decía que le encantaba que El Sol de México hablara en español porque le gustaba mucho su acento.

En su momento trascendió que Luis Miguel dedicó todo su álbum "Amarte es un Placer" fue dedicado completamente a Mariah Carey. Fotos: Twitter/@ImagenRetro

¿Por qué terminó la relación de Luis Miguel y Mariah Carey?

Para un grupo bastante numeroso de los seguidores de los dos cantantes fue una sorpresa que Luis Miguel y Mariah Carey anunciaran su separación, sobre todo después de que surgieron fuertes rumores que ellos habían unido sus vidas en matrimonio durante un viaje que hicieron a Marruecos.

No obstante esta información no fue confirmada por la famosa pareja que se caracterizó por su hermetismo que también empapó el anuncio sobre su rompimiento. Después de que no informaran ni especificaran los motivos por los que decidieron finalizar su noviazgo se iniciaron rumores.

Estos estuvieron relacionados con tres aspectos, el primero de ellos fue que a Luis Miguel le molestó que Carey quisiera mezclar su vida personal con la laboral al supuestamente decirle que empezaran a grabar canciones juntos, otro de los supuestos fue que ella quería tener hijos con El Sol de México, situación a la que él se negó. Por último se habló de una infidelidad.

Sin esclarecer nada al respecto, la pareja que formó Luismi con Mariah es una de las más recordadas dentro del mundo del entretenimiento.