Lucía Méndez confesó que no recuerda su primer encuentro amoroso con Luis Miguel

Lucía Méndez habló sobre el primer encuentro amoroso que tuvo con Luis Miguel. (Fotos: Infobae/Instagram @lmxlm)

Lucía Méndez se convirtió en tema de conversación tras hablar sobre cómo fue el romance que mantuvo con Luis Miguel, pero contó detalles que nunca antes había confesado sobre el primer encuentro amoroso que tuvo con El Sol de México durante su breve relación.

El primero de todos fue revelar que tuvo un incidente por el cual quedó inconsciente antes de estar junto al intérprete de La Incondicional, pero ante cualquier crítica o comentario que pudiera desatar su declaración, descartó todo tipo de abuso por el suceso que vivió con Luismi.

Además, la actriz protagonista de la exitosa telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, confesó que no se acuerda de los detalles ni del momento en que estuvo a solas con Luis Miguel y explicó la razón por la cual no tiene muchos recuerdos de su fugaz amorío con “Mickey”.

El romance entre Luis Miguel y Lucía Méndez duró sólo unos meses (Foto: Twitter/@chekechek1)

Lucía Méndez contó que comenzó a beber alcohol cuando llegaron a un hotel donde se hospedaba Luis Miguel y fue tras una sola copa que se puso “borrachísima” al grado de perder el conocimiento, además dijo que al despertar lo primero que hizo fue correrlo de la habitación, porque se asustó.

Ante esto la famosa actriz aseguró que no fue un abuso por parte del popular cantante, comentario que hizo para aclarar que esto ocurrió por la propia culpa de Lucía debido a que “no sabe tomar” lo que ocasionó que llegara al estado de ebriedad con pocos tragos que le dio a su bebida, sobre la cual no dio detalles de ningún tipo.

“No, para nada fue un abuso, simplemente no sé tomar, tenía la presión baja, estaba muy cansada, venía de una gira muy fuerte, tomé y bueno... no sé, me dormí y al otro día pues amanecí con El Sol de México... no sé qué pasó”. dijo la protagonista de Amor de Nadie.

Lucía Méndez aseguró que a pesar de que no se acuerda de su encuentro amoroso con Luis Miguel no se arrepiente. (Lucía Méndez )

Méndez dijo que a pesar de que no se acuerda de cómo fue estar en la intimidad con Luis Miguel, aseguró que no se arrepiente de nada porque si lo hiciera sería hipocresía. Por otra parte, la actriz declaró que el amorío que vivió a su lado no ocasionó que tuviera rencores con él, sino que es lo contrario porque actualmente se preocupa por él y “le duele” que le pasen cosas malas.

Así lo expresó Lucía Méndez:

“Pues sí, amanecí junto a él... es divino, yo lo quiero mucho a Mickey y cualquier cosa que le pase me duele, no sé, es alguien de quien sólo recuerdo cosas lindas de él”, reveló la también cantante. Asimismo contó que Luis Miguel, tras ser besada por él, dejó un sello en ella como si se tratara de “ganado”.

Lucía Méndez aclaró a qué se refería sobre sus declaraciones sobre los besos de Eduardo Yáñez

La actriz mexicana especificó a qué se refería cuando dijo que Eduardo Yáñez era “el mejor besador” con el que compartió escenas para alguna producción. Ella aclaró que frente a las cámaras normalmente no hay besos de verdad, sino que son “marcados” y Eduardo “lo sabe hacer muy bien”.

Lucía Méndez dijo que Luis Miguel le dejó un sello "como de ganado" tras besarse con él. (foto: LuciaMendezOf/Twitter)

A diferencia de Andrés García porque él, de acuerdo con Lucía Méndez, daba “beso francés”, y en ocasiones tenía que pedirle que se detuviera porque, dijo, “no se vería bien”. Agregó que no era sutil.

Así lo contó la famosa: “Sabía besar muy bien, pero era un poquito más realista, tenía que decirle ‘espérame Andrés porque no se va a ver bien’, metía la lengua, le valía gorro... así no es se va a ver grotesco, así no es, tenía que llevarlo con mucha sutileza”.