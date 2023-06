Norma Piña y Arturo Zaldívar chocaron por el método para elegir a ministros de la Corte

Los ministros Norma Piña y Arturo Zaldívar debatieron sobre el nombramiento democrático de los miembros de la Corte.

Durante la discusión sobre la invalidación de la Ley de Publicidad en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se presentó un choque de opiniones entre los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández con relación a la propuesta de Morena para que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.

Al defender su voto para mantener vigente la ley aprobada en el Congreso por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Arturo Zaldívar argumentó que la Corte no puede determinar que existió una violación al proceso legislativo porque violaría la autonomía de los legisladores, quienes son elegidos democráticamente, a diferencia de los representantes del Poder Judicial.

“Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento me parece que no es dable invalidar un procedimiento legislativo, de lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes”, dijo Zaldívar.

El ministro Arturo Zaldívar votó en contra de la invalidación de la Ley de Publicidad, aprobada en 2021 por Morena (Foto: Arturo Zaldívar/SCJN)

Debido a que el comentario de Zaldívar se salió del proyecto que estaba a discusión entre los 11 ministros, Norma Piña destacó que existe la libertad de expresar las ideas, pero señaló que no compartía el punto de vista.

“Respetuosamente, no comparto los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución, y tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto”, aclaró la presidenta de la Corte.

En el cruce de argumentos, Lelo de Larrea hizo una aclaración sobre su comentario pero sostuvo que los integrantes de la Corte no son electos popularmente: “Eso es una realidad. Que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no, tenemos una legitimidad constitucional”.

La ministra presidenta le recordó a su compañera que los ministros son elegidos democráticamente a través del Poder Ejecutivo y Legislativo . (Cuuartoscuro)

El argumento de Zaldívar generó que la ministra presidenta le hiciera una precisión sobre el tema y le recordó a su compañero que los ministros son propuestos por el titular del Ejecutivo, quien es elegido democráticamente, y después designados por el Senado de la República, lo que confirma un proceso de carácter democrático y dejó en claro que también existe una amplia doctrina al respecto.

“Sí, somos propuestos por el Poder Ejecutivo, que él es electo democráticamente, y (posteriormente) designados por el Legislativo, que también tiene un origen democrático. Partiendo de esa conformación también hay una amplia doctrina al respecto”, precisó la ministra presidenta.

Ministros son elegidos por mayoría calificada en el Senado

De este modo, Piña Hernández se refirió al método, establecido en la Constitución, por el que se designa a un ministro de la Suprema Corte, el cual consiste en la propuesta del presidente de la República de una terna, la cual es debidamente evaluada por el Senado de la República, donde los aspirantes deben comparecer en Tribuna y defender su candidatura, hasta que el voto de la mayoría calificada de los senadores determina a quien se designa como nuevo integrante de la SCJN.

Debido a que el debate se salía de la discusión sobre la Ley de Publicidad, Piña Hernández atajó: “Pero no es motivo de discusión”.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García encabezó una manifestación contra la SCJN con ataúdes y consignas contra los ministros. (FOTO: Especial)

Finalmente, con ocho votos a favor y tres en contra, entre ellos el de Zaldívar, el Pleno invalidó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, al considerar que hubo graves violaciones al proceso legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

La Corte resolvió que no se respetaron los plazos legales para que los legisladores pudieran conocer el dictamen y tampoco se repartió el documento entre las otras fuerzas políticas para poder debatir el tema.