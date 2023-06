Por qué se inunda la Ciudad de México siempre que llueve

Muchas alcaldías de la CMDX reportan frecuentemente inundaciones durante la temporada de lluvias por el ineficiente sistema de drenaje, aquí te explicamos las causas principales y cómo evitarlo. (CUARTOSCURO)

La Ciudad de México es uno de los asentamientos urbanos más grandes del mundo, con una población de 9 millones 209 mil 944 habitantes, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La metrópoli está ubicada en una cuenca rodeada de montañas, lo que la hace vulnerable a las inundaciones.

Cada vez que llueve, la ciudad se inunda, lo que causa daños materiales y humanos. En este artículo, se explorarán las causas de las inundaciones en la capital mexicana y se propondrán consejos que, de acuerdo con la inteligencia artificial del chat Perplexity, son útiles para protegerse durante y después de una inundación.

Causas de las inundaciones en el valle de México

La CDMX tiene un sistema de drenaje insuficiente para la cantidad de lluvia que recibe. Según la Secretaría de Gobernación, “el crecimiento poblacional, aunado a los cambios en la cuenca”, más los efectos de la urbanización, han reducido la cantidad de áreas verdes, lo que aumentó la cantidad de superficies impermeables, como el asfalto y el concreto. El impacto del cambio climático, que es un potenciador de las inundaciones en las grandes urbes, junto con la orografía del valle y la injerencia de las actividades humanas en la modificación de los espacios naturales, son la triada de variables que explican la ineficiencia actual del sistema hidráulico en la capital, de acuerdo con un estudio realizado por los investigadores Luis Zambrano, Rodrigo Pacheco-Muñoz y Tania Fernández, titulado “Un modelo espacial para evaluar la vulnerabilidad de la gestión del agua en la Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires frente al cambio climático”.

Esto significa que el agua de lluvia no puede ser absorbida por el suelo y fluye hacia los ríos y canales, lo que provoca inundaciones.

De acuerdo con la entonces Secretaría de Protección Civil, otra causa de las inundaciones es la acumulación de basura en las alcantarillas, y señaló en una infografía publicada en 2014 que “el 50 % de las inundaciones son provocadas por taponamientos en las coladeras”. Las rutas de desagüe pluvial están obstruidas con bolsas de plástico, botellas PET, cartón, hojas y sedimentos, lo que reduce su capacidad de drenaje. Esto impide que el agua fluya hacia los sistemas hidrológicos de la urbe.

Los residuos plásticos suelen ser la principal fuente de basura que tapona las coladeras, lo que complica aún más el desagüe pluvial. (ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM)

Consejos para protegerse durante y después de una inundación

Durante una inundación, es importante seguir las siguientes recomendaciones:

Manténgase informado sobre las condiciones climáticas y las alertas de inundación.

Si vive en una zona propensa a inundaciones, tenga un plan de evacuación y asegúrese de que su familia sepa qué hacer en caso de una inundación.

No conduzca por áreas inundadas. El agua puede ser más profunda de lo que parece y puede arrastrar su vehículo.

No camine por áreas inundadas. El agua puede estar contaminada y puede ser peligrosa.

No toque equipos eléctricos o cables eléctricos si está parado en agua o si sus manos están mojadas.

Si se encuentra en un edificio, suba a un nivel superior y espere a que pase la inundación.

Si se encuentra en un vehículo, abandónelo y busque un lugar seguro.

Después de una inundación, es importante seguir las siguientes recomendaciones:

No regrese a su hogar hasta que las autoridades lo permitan.

No beba agua de la inundación ni la use para lavar platos, cepillarse los dientes, o lavar o preparar alimentos. Ingiera agua limpia y segura.

No encienda ningún equipo eléctrico hasta que esté seguro de que no hay peligro de electrocución.

Limpie y desinfecte todo lo que haya estado en contacto con el agua de la inundación.

Si tiene seguro contra inundaciones, comuníquese con su compañía de seguros para presentar una reclamación.

Los diferentes equipos de protección civil de la CDMX siguen el protocolo de actuación frente a este tipo de contingencias para actuar de forma rápida y efectiva y así evitar pérdidas materiales y salvaguardar a los civiles. (Twitter @Alc_Iztapalapa)

Cómo prevenir inundaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC) recomendó a la población tomar acciones preventivas tales como no tirar basura en la vía pública, no tirar residuos grasosos a las coladeras, retirar hojarasca en las alcantarillas interiores y exteriores de la vivienda y no lanzar colillas de cigarro a la vía pública. Además, recomendó evitar resguardarse bajo postes o árboles y alejarse de ventanas que podrían caer por los fuertes vientos durante las fuertes lluvias.

En cuanto a la acción gubernamental, existe el Protocolo Interinstitucional para la Atención de Lluvias e Inundaciones mediante el cual diferentes cuerpos de protección civil reciben los reportes y generan el plan de acción para la rápida y efectiva resolución de la contingencia.

“Estas acciones son encabezadas principalmente por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el C5, desde donde se realiza el monitoreo de las zonas afectadas, se reciben reportes de afectaciones y se determinan las acciones a seguir para atender a la población”, explicó la secretaria de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas durante la temporada de lluvias en el 2022.