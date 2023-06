Marcha LGBT+ en CDMX: artistas y famosos que estarán en el Día del Orgullo 2023

Estos son los famosos que confirmaron su asistencia a la Marcha LGBT 2023 en la CDMX. (Archivo) (Foto por: Andina) (Ig: @alma_cero)

La Marcha LGBT de la Ciudad de México cada vez se encuentra más cerca y los famosos y artistas que fueron invitados para esta edición de la marcha del Día del Orgullo 2023 empiezan a confirmar su asistencia al importante evento que tendrá lugar el próximo sábado 24 de junio.

A pesar de que la lista oficial de las celebridades que asistirán a esta gran reunión en las calles de la capital mexicana, algunos famosos ya aseguraron su asistencia e incluso causaron polémica por el anuncio, como lo fue el caso de uno de los personajes más controversiales del mundo de la farándula e incluso por un momento fue parte de la política.

Así es, se trata de Alfredo Adame, quien mantiene un constante conflicto con su hijo Sebastián con quien incluso se lanzó amenazas si llegan a encontrarse en la Marcha LGBT 2023 en la Ciudad de México. A pesar de que otros famosos aseguraron que el comité organizador de los eventos del Día del Orgullo lo había “desinvitado”, él aseguró que va a ir porque no lo pueden correr ni quitar de la Avenida Reforma.

Alfredo Adame prohíbe la presencia de sus hijos en su funeral (Alfredo Adame)

Y hablando de Adame, su hijo Sebastián aseguró que estará presente en la marcha junto a su madre, la segunda famosa de esta lista, Mary Paz Banquells, quien fue una actriz que compartió créditos con su exesposo Alfredo en la novela Balada por un Amor, además participó en la telenovela María Belén. Es hermana de Rocío Banquells y de Sylvia Pasquel.

Mary Paz Banquells confirmó su asistencia a la Marcha LGBT 2023 en la CDMX (Foto: Instagram / @marypazbanquells_oficial)

Una mujer que estuvo envuelta en escándalos que también implicaron y fueron causados por Alfredo Adame es la cantante Alejandra Ávalos, quien fue llamada “vieja, gorda y fea” por el excandidato del partido Redes Sociales Progresistas a una diputación. Tras esto, ella misma informó que Adame ya no era bienvenido en el evento.

Alejandra Ávalos confirmó su asistencia a la Marcha LGBT. (Instagram/@aleavalosr)

La actriz Carmen Campuzano, quien defendió a Luis Miguel de Aracely Arámbula después de que ella lo llamara “rey cucaracho”, aseguró que no podía perderse la gran marcha por el Día del Orgullo en la Ciudad de México. Ella fue nombrada “reina gay” en la edición 2021.

Carmen Campuzano formara parte de la marcha del Día del Orgullo en la CDMX. (Foto: Instagram/@carmencampuzanooficial)

La actriz de televisión y teatro Alma Cero también confirmó su participación en la Marcha LGBT de este año, ella se mostró orgullosa de que el comité organizador la llamara embajadora de este evento, además aseguró estar feliz por la invitación que le hizo la comunidad.

Alma Cero fue nombrada embajadora de la Marcha LGBT 2023. (Foto: Instagram @alma_cero)

La vedette y actriz Lyn May también fue honrada con el título de embajadora para la Marcha LGBT 2023 de la capital mexicana. Ella afirmó que goza de gran popularidad dentro de la comunidad y, por lo tanto, se sentirá “en casa” al participar y convivir con ellos el próximo sábado 24 de junio.

Lyn May aseguró que tiene muchos amigos y fans en la comunidad LGBT. (instagram/lyn_may_)

“Que pase la desgraciada” fue una de las frases icónicas de la conductora Laura Bozzo quien, después de participar en La Casa de los Famosos en el 2022 transmitida por Telemundo, anunció que estará presente en el Día del Orgullo en la Ciudad de México.

Laura Bozzo confirmó su participación en la marcha del Día del Orgullo. (Emisoras Unidas)

A pesar de que la lista final de los artistas y famosos que se presentarán en la Marcha LGBT en la Ciudad de México no ha sido revelada, sí se filtraron algunas de las personalidades que recibieron una invitación por parte del comité organizador para formar parte de las actividades del Día del Orgullo; no obstante, no confirmaron su asistencia.

Entre ellos está el músico y productor musical Raymix, conocido por su emblemática canción Oye, Mujer, también se reveló que las influencers conocidas como Las Perdidas fueron invitadas al evento; asimismo, figuró el nombre del youtuber Mario Aguilar y el del grupo La Factoría, conocidas por la canción Todavía.