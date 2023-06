Quiénes son los hijos de Paco Stanley

El presentador fue asesinado el 7 de junio de 1999 Crédito: (YouTube/@@unicable)

Paco Stanley fue un icónico presentador de televisión que fue asesinado el 7 de junio de 1999, el conductor estaba comiendo en el restaurante El Charco de las ranas cuando sufrió un atentado.

Además de su paso por programas como Una tras otra y Pácatelas, la vida personal de Paco Stanley tuvo momentos memorables en su vida personal, pues mientras uno de sus hijos falleció por un paro cardiaco, otro de ellos no fue reconocido públicamente durante años; sin embargo, es el único que siguió sus pasos y formó su carrera en la televisión.

Francisco Stanley Solís

La poca información que se conoce sobre el hijo de Paco Stanley la ha compartido Paul Stanley en diversas entrevistas.

Francisco falleció por un infarto a los 35 años (Facebook/Burrovan)

Respecto a Francisco, se sabe que murió trágicamente en su auto cuando tenía 35 años. “De su primer matrimonio Paco Solís que falleció de un infarto en su carro, mi papá estaba haciendo Pácatelas en ese momento y fue el único día que faltó al programa”, recordó en conversación con Jorge El Burro Van Rankin.

Leslie y Francisco Stanley Pedroza

Ambos son hijos de Patricia Pedroza, a quien Paco Stanley conoció cuando era profesor de Historia y Literatura.

(Facebook/Burrovan)

Se sabe que Paco Jr actualmente se desempeña como productor, pero decidió hacer su vida fuera de los reflectores. En Instagram existe una cuenta privada que podría pertenecer a él, pues en su descripción se aclara que está dedicado al mundo del arte y la producción creativa.

Por otra parte, Leslie Stanley decidió alejarse totalmente de la fama y el reconocimiento, por lo que solo se conoce una foto en la que era bebé y supuestamente estaba siendo cargada por su padre, aunque algunas personas aseguran que no es ella.

(Captura de pantalla)

Paul Stanley

Paul Stanley es el hijo que tuvo el icónico presentador de Pácatelas con Mónica Durruti, una edecán que vivía cerca de la oficina de Paco Stanley y que estaba enamorada de él, fue su asistente quien los presentó e iniciaron un noviazgo secreto cuando ella tenía 18 años, pues él aún estaba casado con Patricia Pedroza, madre de sus hijos mayores.

Después de un tiempo, Mónica Durruti quedó embarazada, aunque él quiso abandonar tanto la relación como a su bebé, la joven insistió en llevar a término el embarazo y Stanley le tomó cariño al niño. Es por esto que Paul Stanley no fue un hijo reconocido del conductor de televisión y no formaba parte de su familia reconocida oficialmente en público, este hecho marcó profundamente su infancia, pues no podían tener una convivencia tan cercana.

Paul Stanley incluso le reveló a Yordi Rosado que fue rechazado durante un tiempo, pues su existencia era un secreto para los hijos de Pacorro con Patricia Pedroza:

Foto: Instagram @paulstanleyd

“Mis medios hermanos no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pe...o, porque yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una navidad que le marco, me contesta y le dijo ‘Hola, papá' y ¡madres! Me cuelga”, recordó.

Además, rememoró que en algún punto de su vida, hizo un reclamo a su padre. Cabe señalar que la última vez que fue visitado por Paco Stanley fue cuando se graduó de la primaria.

“Le escribo una carta, me acuerdo que puse ‘algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo pudiste haber aprovechado, pero te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde’ y a la semana matan a mi papá”, dijo sobre el contenido de la carta.

Desde la muerte de su papá, se acercó más a sus medios hermanos y forjaron una buena amistad (foto: Instagram/@paulstanleyd)

Respecto a la muerte de Paco, Paul Stanley mencionó que así fue el momento en que le dieron la noticia de lo ocurrido, cabe señalar que inicialmente una maestra solo le informó que habían intentado secuestrar a uno de sus familiares.

“Fui a hablar a la oficina de mi papá, me acuerdo que le marqué y me contestó la secretaria, no identificó que era yo y me dice: ´perdón, tengo que colgar la línea’, y dije ‘no, no no, soy Paul, por favor dime cómo está mi papá´y me acuerdo que dijo ´tienes que ser fuerte, mataron a tu papá´”, relató el hijo de Mónica Durruti.

En algún punto, Paul reveló que su padre le dio una encomienda para cuando llegara el momento en que falleciera: “me dijo: ‘yo un día me voy a ir y te voy a dejar algo y eso quiero que lo multipliques y hagas más y más y más y nunca dejes sola a tu mamá porque las mujeres te cambian y tienes una buena madre’ y en eso se le salió una lágrima y me dice ‘y está lágrima es para ti’ y me la embarró”, contó el hijo menor del presentador.