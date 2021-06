La foto de la última vez que Paco Stanley visitó a su hijo Paul Stanley en la primaria

Paul stanley es conductor del programa "Hoy" (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

En el programa de Televisa Miembros al Aire prepararon una dinámica sorpresa. El conductor Paul Stanley compartió una imagen familiar de la última vez que su padre, el fallecido Paco Stanley, fue a su primaria.

En esta dinámica también participaron Juan Soler y Jorge “El burro” Van Rankin, donde vieron una foto y compartieron su sentir. La primera imagen que mostró el participante en Las Estrellas Bailan en hoy, fue una foto en donde su familia lo acompañó a su salida de sexto de primaria, asegurando que esa fue la última vez que su papá acudió, también contó la anécdota de ese momento.

“Empezaron a dar las premiaciones y los reconocimientos, ‘no sé qué de inglés’. Entonces me acuerdo que mi jefe se volteaba con mi mamá y le decía: ‘y por supuesto que a tu hijo no le van a dar ningún reconocimiento, ¿verdad?’ Y en efecto, no me dieron ninguno”. confesó el comediante entre risas.

Paul se llevaba muy bien con su padre, aunque lo veía muy pocas veces (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

En otra instantánea, Stanley mencionó que la tomaron cuando fue a ver a su padre a la obra Tenorio Cómico en el Teatro Ferrocarrilero, Paul se emocionaba de ver a su papá en el escenario y contó la anécdota que recuerda de ese día: “había un running gag muy chistoso, donde alguien sacaba la cámara y se iban a tomar una foto (con el público), los actores teatrales rompían la cuarta pared e iban a posar para la imagen”, recordó que se tomó la foto con Paco en el camerino y afirmó que pasó muy buenos momentos con él.

Al final, el actor lo felicitó por el día del padre.

el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999 (Foto: Twitter/@GilbertoBrenis)

En una entrevista para el mismo programa, pero realizada el 24 de abril, Paul Stanley recordó el momento de cómo se entero de la muerte de su papá. Su narración empezó mencionando que él se encontraba en el sexto año de primaria, estaba dando una clase de prueba casi al concluir el año escolar, después llegó la directora de su escuela y le habló a su maestro para hablar con él, inmediatamente llamaron a Stanley para que bajara, como era una escuela religiosa, lo llevaron a la capilla y le comentaron que le iban a decir algo, pero que tenía que ser fuerte.

Su maestro le dijo directamente que quisieron secuestrar a alguien de su familia, y que no sabían cómo se encontraba. Paul preguntó si se trataba de su mamá, o de su hermano, e incluso de su padrastro, pero no fue así, al mencionar a su papá su profesor le dijo que sí, era él, pero qué no conocían muy bien los hechos, dejaron al pequeño en la capilla para que rezara, pero no lo hizo.

Desde la muerte de su papá, se acercó más a sus medios hermanos y forjaron una buena amistad (foto: Instagram/@paulstanleyd)

“Fui a hablar a la oficina de mi papá, me acuerdo que le marqué y me contestó la secretaria, no identificó que era yo y me dice: ´perdón, tengo que colgar la línea’, y dije ‘no, no no, soy Paul, por favor dime cómo está mi papá´y me acuerdo que dijo ´tienes que ser fuerte, mataron a tu papá´”, relató el hijo de Mónica Durruti.

En la misma serie de preguntas y respuestas, el standupero reveló la petición que le hizo su papá una semana antes de que muriera. “me dijo: ‘yo un día me voy a ir y te voy a dejar algo y eso quiero que lo multipliques y hagas más y más y más y nunca dejes sola a tu mamá porque las mujeres te cambian y tienes una buena madre’ y en eso se le salió una lágrima y me dice ‘y está lágrima es para ti’ y me la embarró”, contó Paul.

