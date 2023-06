Ebrard rumbo a 2024: quién es quién entre su equipo de apoyo

Marcelo Ebrard presentó su renuncia a la SRE

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que dejará de pertenecer a la dependencia federal a partir del próximo lunes 12 de junio, con el fin de buscar ser el candidato a la Presidencia de la República por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Te puede interesar: Marcelo Ebrard renunciará a la SRE para contender por la Presidencia de México

Durante su disertación, el canciller indicó que su decisión tiene como objetivo ser la persona que pueda continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre de 2018, esto en caso de que resulte el vencedor del proceso de encuestas.

“Amigas y amigos, he resuelto también y, así se los transmito, presentar mi renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora con el propósito de dedicarme de lleno a defender el proyecto de dedicarme de lleno a defender el proyecto que encabeza el presidente López Obrador en toda la República Mexicana, las políticas y las propuestas sobre el futuro de la Cuarta Transformación”, refirió este 6 de junio.

Te puede interesar: AMLO aseguró que no “inclinará la balanza” para escoger al candidato de Morena rumbo al 2024

El canciller estuvo acompañado de algunos políticos, integrantes del partido guinda, que han hecho público su apoyo al proyecto que representa el aún secretario de Estado, mismos que incluso han renunciado a sus cargos con tal de estar en el equipo del político capitalino.

¿Quiénes acompañaron a Ebrard?

Marcelo Ebrard estuvo acompañado por una comitiva morenista que lo apoya (Cuartoscuro)

En un primer plano se pudo observar a las senadoras de Morena Malú Micher y Bertha Caraveo, las cuales desde meses atrás se posicionaron a favor de las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard, incluso presentando quejas al interior del instituto político por presuntos actos de promoción de otras corcholatas.

Te puede interesar: Morena va por 2024 y ya prepara el método para elegir a su “corcholata”

Asimismo, también en el evento se encontraban dos exfuncionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Candelaria —exdirector de Oficinas de Pasaporte— y Martha Delgado —exsubsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos—, los cuales renunciaron semanas atrás con el fin de poder participar en el equipo el canciller rumbo a las elecciones del 2024.

“Me siento emocionada de apoyar a Marcelo Ebrard en este nuevo camino hacia la grandeza de México. Escucharemos a los ciudadanos para comprender sus necesidades y aseguraremos un proceso equitativo, transparente y claro. Tengo confianza en que todo saldrá bien. ¡Sonrían porque vamos a ganar la encuesta!”, fue el mensaje que compartió Delgado.

En la misma comitiva se encontraban los diputados federales de Regeneración Nacional como Daniel Sibaja, Emmanuel Reyes, Julieta Vences, Salma Luévano y Alfredo Porras; además del morenista Carlos V. Palacios. Todos ellos, al igual que las senadores, públicamente han manifestado su apoyo hacia el aún titular de la SRE.

Marcelo Ebrard anunció su renuncia a la SRE (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Quien también estuvo presente fue Alejandro Celorio, consejero jurídico de la SRE, el cual aprovechó para manifestar su apoyo mediante su cuenta de Twitter y manifestar el orgullo que le dejó el trabajar codo a codo con el exjefe de Gobierno del Distrito Federal.

“Mi reconocimiento al canciller @m_ebrard por su congruencia al anunciar su renuncia al cargo para participar en un proyecto para seguir transformando a México. (…) Ha sido un orgullo trabajar al lado de @m_ebrard en momentos extraordinariamente difíciles para México”, se pudo leer.

Aunque no estuvo presente en el evento que se desarrolló en la Ciudad de México, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reconoció la labor que realizó Ebrard el tiempo que estuvo a cargo de la SRE y aplaudió su congruencia.

“Mi reconocimiento a @m_ebrard #MarceloEbrard por su desempeño como canciller de México. El mejor, sin duda. Aplaudo la congruencia al separarse del cargo público para no mezclar temas de Estado con partidistas. Siempre he agradecido la invitación que me permitió llegar a la 4T”, fue el mensaje que acompañó con una fotografía de ambos.