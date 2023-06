Karely Ruiz puso nervioso a Peso Pluma en pleno video en vivo

El cantante de "Ella baila sola" se sorprendió con el mensaje de la modelo

La modelo mexicana de OnlyFans más solicitada de los últimos años, Karely Ruiz, sorprendió a la figura musical del momento, Peso Pluma. En plena transmisión en vivo en la también “influencer” descolocó al intérprete de Ella baila sola, tanto que lo hizo soltar algunos comentarios sugerentes.

Peso Pluma y Karely Ruiz encuentran aparentemente solteros, lo que causó que fanáticos, tanto de ella como de él, expresaran sus deseos de verlos juntos luego del divertido momento que protagonizaron en TikTok, pues hubo más que un sonrojo por parte del cantante.

Y es que Hassan Kabande Laija, nombre real del cantante de corridos tumbados, se encontraba transmitiendo en vivo desde su cuenta de TikTok, cuando, inesperadamente, Karely Ruiz entró al chat y dejó un sólo mensaje, mismo que emocionó al cantante de sobremanera.

Un simple emoji de carita apenada que la modelo dejó en la caja de comentarios fue suficiente para que Peso Pluma se sonrojara y se expresara al respecto. “Eh, qué rollo”, dijo el cantante con una sonrisa de oreja a oreja. Después de ver el ícono de Karely Ruiz en los comentarios, volteó a ver a su amigo que lo acompañaba, le enseñó la pantalla de su celular y le dijo: “Mira nomás”.

Karely Ruiz y Peso Pluma protagonizaron un divertido momento en TikTok ((@karelyruizmonly) (Cuarto Oscuro)

Un poco nervioso, Peso Pluma le habló directamente a Karely, diciéndole “hola, hola”, dejando entrever que la presencia de la modelo en su en vivo era bastante satisfactoria. Finalmente, el cantante exclamó “vámonos recio”.

Un usuario de TikTok retomó este momento y lo subió a su propia cuenta, permitiendo que los fans del cantante pudieran expresarse al respecto. “Hasta me sonrojé y eso que no fue para mí. Karely es chida”, “Karely es una mujer muy hermosa y llena de billetes”, “Nombre, con esa mujer, es la todos míos”, “Lo va a desplumar”, “Bien coqueto”, “Karely y Peso, me gusta la idea”, “Mi compa el que dice que no se va a ilusionar tan rápido”, fueron algunos de los comentarios que los fans dejaron en el video.

Tal parece que los fanáticos aprueban esta relación, pues reaccionaron positivamente. El protagonista de la más reciente producción musical del argentino Bizarrap ha sido vinculado con muchas mujeres, como Dania Méndez, Jailyne Ojeda Ochoa, entre otras.

Fans tristes al perder acceso a las atrevidas fotos de Karely Ruiz en Instagram (@karelyruizmonly)

La vida amorosa de Peso Pluma y Karely Ruiz

Peso Pluma se encuentra en un gran momento para su carrera musical, y aunque ha sido relacionado con varias mujeres, todavía no ha tenido una novia formal que presuma al ojo público. Hace algunos días, la creadora de contenido, Jeni de la Vega, reveló que, enamorada del cantante, tuvo que decirle adiós, pero que su experiencia con él había sido más que grata.

Por su parte, Karely Ruiz confirmó que su relación con el rapero originario de Guanajuato, Santa Fe Klan, fue muy importante en su vida. A través de un par de entrevistas, la joven explicó que aunque sí que habían profundos sentimientos entre ellos, se dieron cuenta que funcionaban mejor como amigos, sobre todo por cuestiones de agenda.

Tanto Karely como Peso Pluma se encuentran en grandes momentos para su carrera artística. Por ejemplo, el intérprete de Ella baila sola estrenó canción con Bizarrap, cantó en el importante programa de Jimmy Fallon y hasta pisó junto a Becky G el escenario del festival Coachella. Karely, por su parte, sigue triunfando en OnlyFans. Recientemente, la modelo colaboró con Santa Fe Klan en un video para la plataforma de pago que se volvió viral y exitoso.

Los fans se han mostrado bastante contentos con la idea de verlos juntos algún día, pues tanto ella como él parecen tener un interés genuino, al menos en el terreno de la amistad.