El mensaje de Karely Ruiz que alertó a sus fans

La modelo causó preocupación por un mensaje que publicó en sus redes sociales. (Ig: @karelyruiz)

Karely Ruiz, modelo de OnlyFans e influencer, alertó a sus seguidores en redes sociales después de publicar una historia en su Instagram donde se puede leer un mensaje asegurando que no está pasando por “buenos momentos” y sus fans no esperaron para reaccionar a la publicación.

Los internautas no tardaron en relacionar el mensaje de la famosa del internet con su reciente cambio de look debido a que, aseguraron, el corte de cabello es para cerrar ciclos en la vida y para afrontar grandes cambios en la vida, hecho que, concluyeron, podría ser lo que está afectando a la también reciente cantante.

Pero, qué decía el mensaje que compartió Karely Ruiz con todos sus seguidores y que ocasionó preocupación en sus fanáticos. La modelo aseguró que no está en su mejor versión porque está pasando por “momentos fuertes” en su vida que causaron un estado de ánimo deficiente en ella.

Los seguidores de Karely Ruiz aseguraron que su nuevo corte de cabello tiene que ver con el mensaje que compartió en redes sociales. (Foto: Instagram/@karelyruiz)

Tras sus declaraciones la popular modelo de OnlyFans dijo que no se va a rendir y continuará buscando la manera de salir adelante a pesar de que existieron personas que trataron de hacerle daño, lo que ocasionó que no confiara “ni en su propia sombra”, compartió Karely Ruiz.

Ante esto pidió a sus seguidores que no la “dejaran caer”, sino todo lo contrario, que continuaran apoyándola y demostrándole “siempre su cariño”.

Este es el mensaje completo: “No estoy en mi mejor momento mi gente, estoy pasando por cosas muy fuertes, pero saben algo, soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer, por nada ni nadie, así que para adelante que a la gente que hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal... Sólo no me dejen caer que ya a este paso no confío ni en mi propia sombra”, escribió la influencer.

La modelo de OnlyFans preocupó a sus seguidores al compartir estas palabras. (Ig: @karelyruiz)

Después de publicar el mensaje y de generar preocupación en sus seguidores, Karely Ruiz recibió mensajes de apoyo que intentaron motivarla para que se diera cuenta que tiene el apoyo de sus fans y de otras modelos y personalidades del internet que le enviaron palabras de cariño.

“Eres una mujer increíble”, “Luces divina, cariño, ánimo, sonríe”, “Que se muera de envidia”, “No llores, y tampoco aguantes cosas que no mereces”, comentaron los usuarios de redes sociales.

La alerta sobre Karely Ruiz y su estado de ánimo inició cuando, en una historia de Instagram anterior, compartió un mensaje de una frase que dice lo siguiente: “Lloro de rabia porque a mí no me sale ser mala persona, y termino aguantando cosas que no merezco”.

Tras esto los seguidores de la estrella del internet relacionaron el problema que ella vive actualmente con el daño hecho por alguna persona, tras esto iniciaron los cuestionamientos sobre la relación de Karely Ruiz y el cantante Santa Fe Klan y se preguntaron qué habrá ocurrido entre ellos.

Tras el mensaje de Karely Ruiz surgieron dudas sobre la relación que tenía con Santa Fe Klan (Instagram santa_fe_klan_473)

¿Qué pasó entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan?

Karely Ruiz puso fin a los rumores de un romance con el cantante Santa Fe Klan con quien grabó un videoclip “subido de tono” para la canción Sabes. Fue durante una historia que la modelo de contenido erótico dijo que para los que querían saber si tenía novio, no lo tenía y que en cambio estaba “feliz y soltera”.

Ella dijo que sí había intentado salir en plan romántico con el intérprete de Debo Entender, sin embargo no había funcionado y por eso decidieron mantener una relación de amistad.

Ella detalló que uno de los motivos por los que el noviazgo no funcionó se debió a la falta de tiempo que tenían ambos famosos porque el estaba en grabaciones de nueva música y ella creando contenido para su página azul.