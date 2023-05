Maya Nazor invitó a Santa Fe Klan a la fiesta de cumpleaños de su hijo

Santa Fe Klan y Maya Nazor se verán para festejar a su hijo (archivo)

En medio de la polémica que rodea a Santa Fe Klan y Maya Nazor por su separación, la próxima chica Playboy anunció que invitará al cantante a la fiesta de cumpleaños de su pequeño hijo Luka.

Te puede interesar: Santa Fe Klan dejó a Karely Ruiz en el pasado y ella respondió con vestido de transparencias: “No tengo novio”

Y es que al parecer, Maya no tiene pensando alejar al rapero de la vida del pequeño, y espera que, a pesar de estar separados y de los escándalos entorno a la carrera de él, sea un padre presente y sigan siendo una familia.

”Van a venir las hermanas de Ángel, también los sobrinos de Ángel van a venir y no sé si Ángel quiera traer a unos amigos. Yo voy a ir obvio y también mi papá, mis abuelos, mis hermanas y yo tengo dos hermanos chiquitos, va a ser prácticamente de familia”, explicó Maya en una transmisión en vivo.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Maya Nazor dejaron plantada a Mona en su fiesta de cumpleaños

Se trata de un evento íntimo para familiares y amigos muy cercanos, inspirado en la serie animada Bichikids, uno de los programas favoritos del pequeño Luka. También, reveló que, para complacer al niño, tanto ella como Santa Fe Klan irán vestidos del mismo color.

Y es que al parecer, Maya no tiene pensando alejar al rapero de la vida del pequeño, y espera que, a pesar de estar separados y de los escándalos entorno a la carrera de él, sea un padre presente y sigan siendo una familia (Instagram/@nazormaya)

“Ese día yo le pregunté a Ángel, ‘oye, pues tú dime, qué color prefieres que nos vistamos los tres’. Ese día vamos a vestir de rojo y le vamos a hacer al Luka una sesión de fotos de un año para que tenga fotos de mamá y papá”, comentó la modelo, dejando claro que, amén de los conflictos, desea que su hijo crezca formando parte de una familia sana.

Te puede interesar: Qué pasó entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz y por qué ya no son novios

El pasado 10 de mayo, Santa Fe Klan felicitó a Maya con un mensaje a través de sus redes sociales, diciendo que era una gran madre. “Felicidades, Maya. Mucho respeto y mucha admiración para ti por la buen madre que eres. Pásala chido hoy en tu día con mi niño bonito”, escribió el rapero.

Recientemente, Maya Nazor y Karely Ruiz, con quien Santa Fe filmó un video musical bastante explicito que tuvo que ser publicado únicamente en la plataforma de OnlyFans, fueron invitadas a la fiesta de su amiga en común: Mona. No obstante, ninguna de las dos asistió, lo que provocó rumores de que no tienen una buena relación.

Antes de la fiesta, Maya comentó en un video de TikTok que estaba pensando seriamente si ir o no, pues aunque quería mucho a su amiga Mona y deseaba estar presente en tu festejo de 24 años, necesitaba ver la lista de invitados primero. Los internautas interpretaron que, esos invitados incómodos a los que se refería la próxima Playboy, eran Santa Fe Klan y Karely Ruiz, quienes eran sujetos de rumores de romance por aquellos días.

Fans de Maya Nazor e incluso de Santa Fe Klan han mostrado un fuerte negativa al posible romance del rapero con Karely Ruiz (Fotos: Instagram/@santa_fe_klan_473/@nazomaya)

Santa Fe Klan y Karely Ruiz no están juntos

Una parte de las polémicas que rodean a Maya y a Santa Fe es, precisamente, la relación que tiene él con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz.

No obstante, a pesar de los rumores y los cuestionamientos por parte de los fans, Karely rompió el silencio diciendo que no tenía, por ahora, una relación sentimental con Santa Fe Klan. Y es que luego de la publicación de su video musical en OnlyFans, se encargaron de demostrarle a todos que había algo serio entre ellos.

Hace unos días, Karely Ruiz contó en un podcast que, aunque sí que intentó algo más allá con el cantante, al final se dio cuenta que era una situación que no tenía mucho futuro, y que una relación con él era poco viable.

“Él anda en su trabajo, yo en mi trabajo, no tenemos tiempo y le dije: la verdad no. Sí lo platicamos pero pues más que nada por el tiempo, él se va y yo me voy, y creo que una relación así no iba a funcionar. Mejor preferí así”, contó la modelo.