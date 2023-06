Ana Martín y Ana Brenda se sumaron a indignación por perrito asesinado en Tecámac

Las actrices exigieron justicia para Scooby, también conocido como Benito

Las actrices Ana Martín y Ana Brenda Contreras se sumaron a la indignación social por el asesinato de Scooby, también conocido como Benito, en Tecámac, Estado de México (Edomex). A través de redes sociales, exigieron justicia para el can que murió después de ser arrojado a un cazo con aceite hirviendo en una carnicería.

Ana Martín publicó un video en su cuenta de TikTok en el que adelantó que, al igual que muchas personas, estará al pendiente del juicio contra el presunto responsable del homicidio de Scooby.

La primera actriz declaró que no estaría conforme si el hombre que agredió al perrito, al que calificó como “bestia”, sale de prisión pagando fianza.

“No queremos que salga, no queremos que dé dinero, que se vaya a la cárcel. Una bestia así no puede estar en las calles, no puede pasar esto en el siglo XXI, ¿qué está pasando?”

Las actrices exigieron castigo para el asesino de Scooby (Captura: TikTok: anabreco y anamartin)

“Exigimos y vamos a estar detrás del caso del perro Benito. ¡Cárcel, cárcel, cárcel!”, finalizó la histrionisa.

Por su parte, Ana Brenda Contreras publicó un video más largo en el que exhortó a sus seguidores a dar seguimiento al caso, pues aseguró que “algo tenemos mal y algo tenemos podrido” si queda impune.

“Yo los invito a que todos nosotros desde cualquiera que sea nuestro lugar y nuestra trinchera estemos muy pendientes de esto y que de verdad se implementen sanciones mucho más fuertes, mucho más graves para las personas que hacen este tipo de cosas”

“No puedo creer que no entendamos como sociedad que si los que no tienen voz como los animales y los niños pasan por este tipo de cosas sin ninguna consecuencia o son los que más sufren y no estamos para defenderlos de verdad merecemos la extinción”, sentenció.

La molestia de Ana Brenda ante la muerte de Scooby fue tal que incluso aseguró que le salieron ronchas por el coraje que sintió al saber de este caso.

Sergio "N", en un ataque de cólera, arrojó al can a un recipiente con líquido hirviendo y le provocó la muerte. (Instagram/@soy_dogvader|Cuartoscuro)

El presunto responsable de arrojar a Benito al cazo, identificado como Sergio “N”, está recluso en el penal de Chiconautla. Es acusado de homicidio en grado de tentativa por los amagos en contra del dueño de la carnicería y por maltrato animal, por este segundo delito podría pasar hasta 6 años en prisión.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el hecho ocurrió el pasado 28 de mayo en un negocio en San Pablo Tecalco cuando un sujeto “agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del establecimiento sujetó a uno de los caninos que estaban en el lugar”.

Durante la primera audiencia un juez de control vinculó a proceso a Sergio “N”, dictó prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Juanpa Zurita arremetió contra asesino de Scooby

Ana Brenda Contreras y Ana Martín no son las únicas personas del mundo de los espectáculos en pronunciarse sobre el caso de Scooby. Este jueves el influencer Juanpa Zurita habló del tema en un encuentro con los medios.

Tal como Ana Martín, Juanpa expresó su deseo de que el responsable de la muerte del perrito en Tecámac sea castigado con cárcel. Sus palabras fueron: “Ojalá que no lo saquen (a Sergio N), que esté preso toda su vida para que no vuelva a maltratar a ningún animal”.

Al hablar del caso, el influencer estuvo a punto de romper en llanto pues aseguró recordó a su perro que ya falleció. Además de que mostró su indignación hacia el maltrato contra los animales a los que calificó como los seres más “bonitos del planeta”.