Juanpa Zurita arremetió contra presunto asesino de perrito Scooby

Juanpa Zurita emitió unas duras palabras en contra del presunto asesino del perrito en el Edomex. (Captura) (Tw: @rbarriosfuentes)

Juanpa Zurita, empresario e influencer, arremetió contra el presunto asesino del perrito Scooby quien murió tras ser arrojado dentro de un cazo con aceite hirviendo en Tecamac, Estado de México, el pasado domingo 28 de mayo. El famoso del internet compartió unas duras palabras en contra del sujeto mientras se encontraba al borde de las lágrimas.

Te puede interesar: Familia de Scooby, perrito arrojado a cazo con aceite hirviendo, pidió cárcel para Sergio “N”

Fue durante una breve entrevista a distintos medios de comunicación cuando pidió justicia por el cachorro, además celebro que Sergio N fuera arrestado por las autoridades a pocos días de que se suscitara el hecho en el municipio mexiquense. Asimismo dijo que ojalá esté mucho tiempo en prisión para que no pueda salir a dañar a más animales o incluso a personas. Así lo dijo:

“Atraparon al agresor, pues dame un five (refiriéndose a chocar las manos en signo de celebración... Esas personas que hacen maltrato animal merecen el castigo completo por lo que están haciendo, no se merecen nada bueno”, mencionó Juanpa Zurita al borde del llanto.

El influencer dijo que los animales son de las cosas más bonitas que existen en este planeta. (Foto: Getty Images

Pero los comentarios en contra del presunto asesino de Scooby no terminaron ahí, en cambio Juanpa Zurita pidió que Sergio N estuviera tras las rejas lo que resta de su vida para así evitar que vuelva a repetirse un hecho como el que se registró el pasado domingo 28 de mayo. Por otra parte recordó a su perro que ya falleció y dijo que gracias a él se dio cuenta que los animales son de los seres más “bonitos del planeta”.

Te puede interesar: La historia de Scooby, el perrito que fue arrojado a un cazo en Tecámac, Edomex

Así se expresó el famoso:

“No sé si ustedes tienen perro, yo tuve un perro que ya falleció, los animales son de las almas y seres más bonitos que tenemos en este planeta, son vidas que valen lo mismo que las nuestras, perdón (dijo al borde del llanto) es que me acuerdo de mi perro... ojalá que no lo saquen (a Sergio N), que esté preso toda su vida para que no vuelva a maltratar a ningún animal”, espetó Juanpa Zurita.

Juanpa Zurita pidió que el presunto asesino de Scooby estuviera toda su vida en prisión. (Foto: Instagram/@elminutotv)

Por otra parte reveló detalles sobre si Luis Miguel lo invitó a una de sus múltiples presentaciones que tendrá en la Ciudad de México, a lo que respondió que ni siquiera el hermano de El Sol de México recibió boletos especiales para sus conciertos, descartando así que él fuera considerado como invitado de honor a escuchar a uno de los cantantes más importantes de nuestro país, por lo que aseguró que está llorando.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analizó al hombre que arrojó a un perrito en aceite hirviendo: “Siente placer”

Los que sí aseguraron su asistencia fueron la actriz Rebecca De Alba y el boxeador Saúl “el Canelo” Álvarez.

Otro hecho que cabe destacar es que Juanpa Zurita evitó hablar del tema sobre la denuncia pública que recayó en su contra por una de sus taquerías y la presunta falta de limpieza en las instalaciones y en los alimentos.

No es el único famoso que arremetió contra el presunto asesino de Sccoby

Juanpa Zurita no fue el único famoso que decidió posicionarse en contra del presunto asesino del perrito Scooby, también la actriz colombiana Diana Golden expresó su coraje por el hecho que terminó en tragedia el pasado domingo 28 de mayo. ¿Qué dijo Golden sobre el violento acto?

Diana Golden calificó como aterrador el hecho de que un perro muriera en aceite hirviendo por culpa de un hombre que lo arrojó. (Foto: Cuartoscuro)

“Es aterrador, es atroz, la mayoría de la gente violenta o los que son violadores, asesinos, secuestradores... todos empiezan por maltrato animal, quien maltrata a un animal de esa manera es capaz de hacerlo con una persona... amenazó con un cuchillo y pistola al señor de la carnicería”, espetó la famosa.

Asimismo Diana Golden dijo que busca una alianza con el activista Arturo islas para crear una red de protección contra el maltrato animal a lo largo de América Latina porque este tipo de hechos no se deben repetir en ningún otro momento.