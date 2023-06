Qué tan cierto es que los bombones sirven para tratar la tos

Se reveló si los bombones sirven para tratar la tos (foto: GettyImages)

Durante la temporada del año en la que se presentar diversos cambios de temperatura, uno de los principales problemas que padecen las personas es la tos, ya sea por alergias, irritaciones de garganta o alguna infección leve.

Unos de los remedios caseros más populares para tratar el molesto síntoma de la tos es el de quemar bombones, también conocidos como malvaviscos, y comerlos para de esa forma dejar de sentir picazón o cosquilleo en la garganta, y al mismo tiempo sentir sensación de alivio.

Sin embargo, algunos expertos se han dado a la tarea de analizar el efecto de dicha golosina y comprobar si es verdad que ayuda a contrarrestar algunos malestares, principalmente la garganta irritada o inflamada. Cabe destacar que los mejores remedios siempre serán recetados por un médico de cabecera, en caso de presentar otros síntomas como fiebre, cuerpo cortado, escurrimiento nasal o tos persistente, será necesario acudir inmediatamente al doctor.

De acuerdo con un portal especializado en salud, los bombones que se pueden adquirir en las tiendas de conveniencia no ayudan a contrarrestar la tos, en cambio la planta conocida como “raíz de malvavisco” sí puede ayudar a tratar las molestias provocadas por la tos.

Los bombones no cuentan con efectos medicinales

Asimismo, detallaron que “los bombones que se compran en las tiendas para preparaciones culinarias contienen primordialmente azúcar, agua y gelatina, ingredientes que lo dotan con una textura esponjosa, sin embargo, ninguno de ellos cuenta con la capacidad de quitar el dolor de garganta”, destacó en su artículo Healthline.

Por lo tanto, los bombones no cuentan con efectos medicinales y no funcionan como tratamiento para las enfermedades del aparato respiratorio, ya que no se cuenta con estudios que demuestren algún otro beneficio además de que son fáciles de comer y no provocan dolor al momento de masticar.

¿Cuáles son los beneficios de la raíz de malvavisco?

La planta Althaea officinalis, mejor conocida como raíz de malvavisco proviene de Europa, Asia Occidental y del norte de África, se trata de una hierba a la que se le atribuyen múltiples beneficios para la piel y la garganta.

El malvavisco es una hierba cuyos tallos llegan a alcanzar hasta metro y medio de altura, son rígidos, de color blanquecino y ligeramente pubescente, mientras que sus hojas presentan un tamaño de hasta 10 cm de alto por 7 cm de ancho, además, también son pubescentes, con pelillos blancos, cortos y apretados; dan por ello la sensación de estar empolvadas, tanto por el haz como por el envés.

La raíz de malvavisco cuenta con propiedades medicinales (foto:Wikipedia)

La mayor parte de sus propiedades medicinales están concentradas en el “mucílago”, una sustancia vegetal que se usa como espesante y cuenta con propiedades antioxidantes, mismas que su a vez ayudan a a combatir la irritación de la piel, algunos problemas digestivos y otros más relacionados con la garganta.

Gracias a sus propiedades que ayudan a disminuir la irritación, la raíz de malvavisco es un aliado para contrarrestar la tos seca, ya que cuenta con acciones expectorantes y antitusígenas, auxiliando a disminuir la viscosidad de las secreciones bronquiales y potenciar su eliminación.

También regenera tejidos dañados, tanto al interior del cuerpo como en la piel, debido a su propiedad antiinflamatoria sirve como auxiliar en el combato de padecimientos como la forunculosis, eccema o dermatitis.

Otro de sus beneficios es que protege a los intestinos, pues produce una membraba que logra recubrirlos de las irritaciones, esto debido a su efecto demulcente que tiene el mucílago de la planta. Asimismo, regula el pH estomacal, reduciendo la acidez del estómago, además, cuenta con propiedades laxantes, ayudando a combatir el estreñimiento. Finalmente, cuenta con propiedades diuréticas, de tal forma que incrementa la cantidad de agua y sodio que se expulsan del cuerpo.