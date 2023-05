Exhibieron taquería de Juanpa Zurita por falta de higiene

Un usuario compartió un video en Tiktok en el que se puede apreciar el mal manejo que se le da a los ingredientes con el que se preparan los tacos.

“Están mejores los tacos de 5x20 que venden en el metro”, fue uno de los comentarios que hicieron usuarios de Tiktok, luego de que un comensal mediante un video expuso la falta de higiene con la que atienden los trabajadores de la taquería ‘La Milagrosa’ de Juanpa Zurita.

De acuerdo con el usuario llamado BENHASHTAG, todo ocurrió el pasado miércoles 24 de mayo en un evento de coches, realizado en el Centro Dinámico Pegaso en Toluca de Lerdo, Estado de México, cuando al pedir una orden de tres tacos se dio cuenta el mal estado de los ingredientes.

“Fuimos a un evento de autos y estaban los ‘food trucks’ y esto pasó”, comenzó explicando el autor del material, quien posteriormente, mostró una cubeta que estaba en el suelo con agua sucia y dentro de ella tenía cilantro con el cual los clientes les ponían a sus tacos.

“Pedí cilantro para darles una oportunidad de que no usaran esa cubeta asquerosa”, añadió.

Querían golpearlo

Evidencia la cubeta en donde ponen la carne y también el cilantro. (Tiktok)

Por otro lado, al darse cuenta del cilantro que los trabajadores usaban para los tacos, el usuario se dispuso a grabar todo el ‘food truck’, encontró más evidencia y vio que la carne también la meten en la misma cubeta del cilantro para macerar.

“Qué me pongo a grabar mejor, resulta que ahí metieron la carne antes a macerar y luego solo a enjuagar el cilantro”, dijo,

No obstante, uno de los encargados trató de agredir al chico e incluso intentó arrebatarle su celular para que no expusiera las pruebas que recabó dentro de la cocina del Fast Truck de la Milagrosa.

Uno de los trabajadores amenazó con golpearlo y quitarle su celular. (Tiktok)

“Este cerdo intentó quitarme mi celular y me amenazó con golpearme. Decidimos no comernos los tacos, y todavía me regañan por grabar sus porquerías”, finalizó.

Hasta el momento, la grabación cuenta con más de 34 mil reproducciones, por lo que era de esperarse qué usuarios mencionaron al influencer, de las ‘porquerías’ que ofrecen en una de sus tantas franquicias de comida rápida.

“Va a salir Juanpa a decir que ese no era un establecimiento OFICIAL de su Marca jajajaja; Por eso son la milagrosa, es un milagro que los que se comen esos tacos así de milagro están vivos, pero realmente nadie va a dar la cara; Siguiente negocio de @Juanpa Zurita: Agua “La Milagrosa; @Juanpa Zurita, a ver carnal no que muy humano, aquí solo demuestras como siempre que solo es por dinero, no le ponen atención a sus franquicias”, fueron algunos de los comentarios.

Desafortunadamente, la charola del cilantro estaba ya vacía. (Tiktok)

Lo tunden por abrir su taquería a domicilio

En diversas ocasiones, los tacos del influencer han sido duramente criticados. (Tiktok)

El pasado 20 de abril, el influencer anunció su nueva taquería a domicilio, la cual tendrá presencia exclusivamente en la aplicación de delivery Rappi en México, Colombia y Perú.

Sin embargo, varios internautas criticaron este nuevo proyecto. En primera instancia señalaron que los precios de los tacos son muy elevados, pues según el menú que compartió en sus redes sociales, cada uno tendrá un costo de 45 pesos, muy elevado a comparación de cualquier taquería callejera.

“La verdad se me hace absurdo el precio mejor comprémosle a los que siempre pasan por nuestras casas”; “Chi, ayudamos más a las personas que salen en sus puestos, en mi opinión”; “Hay algo más bajo que meter tacos en cajas?”, fueron algunos comentarios contra el influencer mexicano.

Algunos más lo compararon con otro youtuber, Luisito Comunica, quien meses atrás abrió su restaurante de hamburguesas, mismo que fue también duramente criticado por los cibernautas. “Nunca se quiere quedar atrás de Luisito comunica, el saco hamburguesas y el tacos”, redactó @lapolipop.

Finalmente, también cuestionaron la calidad y sabor de los tacos, pues afirmaron que no se les antojaban, o que al pensar en tacos jamás se les vendría a la mente Juanpa Zurita como su taquero de cabecera.