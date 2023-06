Habitantes de Veracruz encontraron figura similar a la Joven de Amajac

El INAH anunció que se trata de una pieza de más de un metro de altura que comparte características con una encontrada en 2021

Habitantes de Veracruz encontraron una figura prehispánica en la comunidad de Hidalgo Amajac, en el municipio de Álamo Tempache, mientras llevaban a cabo obras de pavimentación.

Se trata de una pieza de piedra caliza, de 1.54 metros de altura y peso aproximado de 250 kilogramos, similar a la escultura de la Joven de Amajac encontrada en 2021 en la misma zona, según detalló el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La figura prehispánica fue encontrada por pobladores al medio día del 30 de mayo y este miércoles representantes del INAH acudieron al sitio del hallazgo, acompañados por Lilia Arrieta Pardo, presidenta municipal de Álamo Temapache.

La Secretaría de Cultura detalló que aunque las dimensiones de la escultura son menores a la de la Joven Gobernante de Amajac, comparte características como el material de fabricación y los ornamentos por lo que se presume que también es una representación de una regente.

La figura prehispánica de Amajac mide más de un metro y pesa más de 200 kilogramos (Foto: Secretaría de Cultura)

“Esta nueva talla también está esculpida en piedra caliza, aunque sus dimensiones son un poco menores que la de La joven gobernante de Amajac, sí comparte su ornamentación, por lo que se especula que se la representación de otra gobernante”, detalló el organismo.

El hallazgo de esta segunda figura en Hidalgo Amajac es un indicio de que en la comunidad podría estar oculto un sitio prehispánico.

En ese sentido José Manuel Bañuelos Ledesma, director del Centro INAH Veracruz, aseguró que: “noticias como esta nos dan aliento y vigor para que los tejidos sociales y la vida cotidiana de nuestras comunidades se fortalezcan y salgan adelante”.

La figura quedó bajo el resguardo de especialistas del INAH que se harán cargo de la investigación y de su conservación. La Secretaría de Cultura no especificó si se integrará al mismo museo en el que se exhibe a la Joven Gobernante de Amajac, pieza que fue encontrada el 1 de enero de 2021.

La Joven de Amajac fue encontrada en 2021 (Foto: Secretaría de Cultura)

Independientemente de los resultados de la investigación, la Secretaría de Cultura ya catalogó este hallazgo como histórico y hablaron del resurgimiento de la huasteca prehispánica en territorio veracruzano.

Buscan colocar réplica de la Joven de Amajac en la Glorieta de las Mujeres que Luchan

La figura de la Joven de Amajac desató polémica debido a que Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que una réplica sería colocada en la ex Glorieta de Colón, conocida ahora como Glorieta de las Mujeres que Luchan.

El proyecto de la mandataria capitalina contempla que la pieza original sea recreada por el INAH en un tamaño de seis metros de altura.

Sheinbaum argumentó que la réplica sería colocada en representación de las mujeres indígenas. Sin embargo, las mujeres feministas que tomaron este espacio se niegan a la colocación de esta representación.

Feministas se niegan a la colocación de la escultura de la Joven de Amajac en la ex Glorieta de Colón (Foto: Cuartoscuro)

“Una copia de una piedra no honra a las mujeres indígenas que buscamos justicia, no nos devolverá a nuestras hijas asesinadas y desaparecidas, no solucionará nuestras demandas, ni nos sacará del rezago ancestral en el que todo el gobierno nos tiene”, expresó el Frente Amplio de las Mujeres que Luchan.

El más reciente desacuerdo entre la jefa de gobierno y el colectivo feminista ocurrió en marzo de este año cuando Sheinbaum acusó que las opositoras a la colocación de la escultura “en el fondo son profundamente racistas y clasistas”.

Después de su declaración Sheinbaum se reunió con las feministas. No obstante no lograron llegar a un acuerdo.

En ese sentido, en la ex Glorieta de Colón continúa figura de una mujer con el puño izquierdo en alto que las feministas colocaron más de un año atrás.