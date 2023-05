INAI denunció que acumula más de 4 mil recursos pendientes de votación desde su inoperancia

EL INAI lleva 61 días inoperante (Especial)

Los constantes retrasos en el proceso para la designación de los nuevos integrantes del Comité de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lo ha mantenido inoperante desde hace 61 días.

Recientemente la propia institución dio a conocer que la falta de quórum legal para sesionar ha imposibilitado que 8 sesiones del Pleno se lleven a cabo y ha detenido la votación de 4 mil 839 recursos en materia de acceso a la información y de protección de datos personales.

En este sentido, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra volvió a posicionarse respecto a la situación que actualmente atraviesa el instituto que dirige, pues la elección de los comisionados faltantes (que está en manos del Poder Legislativo) se ha visto pospuesta en más de una ocasión.

“La transparencia y los derechos de acceso a la información y de protección de Datos Personales son conquistas sociales que, desde, el INAI continuaremos defendiendo”, escribió este mismo 31 de mayo.

La comisionada presidenta del INAI reiteró la defensa del instituto (Foto: Especial)

Cabe señalar que ante la falta de designación de las figuras que ocuparían las vacantes dentro del Pleno del INAI, el instituto emprendió medidas legales para ejercer presión sobre la Cámara de Senadores (misma en la que se proponen y eligen los candidatos).

Fue así que desde el Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se emitieron dos suspensiones que ordenaron a la Cámara Alta a realizar un periodo extraordinario de sesiones con el fin de nombrar a los comisionados.

En respuesta, apenas el 30 de mayo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) propuso a una serie de candidatos para ocupar dos de las tres vacantes.

La terna para tomar el lugar que antes ocupaba Rosendoevgueni Monterrey Chepov, (cuyo periodo en el INAI culminó en marzo de 2022) está compuesta por: Luis Felipe Nava Gomar, Gustavo Parra y Marina Alicia San Martín Rebollo.

La triada para ocupar la vacante que dejó la salida de Francisco Acuña contempla como candidatos a Julio César Bonilla, María de los Ángeles Guzmán e Ileana Hidalgo Rioja.

Cabe señalar que mediante un oficio, la Jucopo solicitó un periodo de sesiones extraordinarias que podría llevarse a cabo el 8 de junio de 2023. Sin embargo, para que esto ocurra, se necesita que la Comisión apruebe la iniciativa por mayoría calificada, que equivaldría a 25 votos a favor por lo que el futuro de las sesiones del INAI aún es incierto.

Pese a que el INAI se encuentra paralizado por la falta de nombramientos de sus comisionados, buscará acciones para revertir el nuevo "decretazo" de AMLO. (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

En caso de que no se lleve a cabo una sesión extraordinaria, el tema tendría que esperar hasta el próximo periodo ordinario, cuyo inició está marcado para el 1 de septiembre de 2023.

Cabe agregar que en los últimos meses se han presentado al menos dos posibilidades para el nombramiento de los comisionados del INAI. Sin embargo, en ambas ocasiones el proceso se vio interrumpido.

En este sentido, desde el gobierno federal se han lanzado ácidos comentarios en contra del papel del instituto, e inclusó se llegó a vetar el nombramiento de dos comisionados.

“Se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no ser actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos. Uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 16 de marzo.