AMLO respaldó propuesta de madres buscadoras para pactar con cárteles

Una mujer que pertenece a la ONG Madres Buscadoras muestra restos humanos localizados en una fosa clandestina, el 24 de noviembre de 2021, en Hermosillo (México). EFE/ Daniel Sánchez

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó el llamado de una activista para establecer un pacto entre madres buscadoras con diversas organizaciones delictivas que permita prevenir y erradicar la desaparición de personas.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. (…) Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo”, comentó el mandatario en conferencia mañanera este 30 de mayo.

La propuesta fue realizada por Delia Icela Quiroa Flores, defensora de Derechos Humanos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, y dirigida de manera directa a diez cárteles de narcotráfico (entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa).

Cuestionado por si el respaldo a concretar un acuerdo es viable pese a que se trate del crimen organizado, AMLO aseguró que mientras sea con la meta de que no actúen con violencia, su gobierno lo dará. “Vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos, y si hay una iniciativa de ese tipo claro que la apoyamos”, añadió.

La proposición pretende pactar en torno a tres ejes principales: el respeto a un sepulcro digno para las personas fallecidas; respetar la vida y el libre tránsito de las madres, familiares y colectivos de víctimas durante la búsqueda, y el cese de los conflictos armados a menos de que sea en el ejercicio de la legítima defensa.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en México existen 110 mil 777 personas desaparecidas y no localizadas (hasta el corte de las 10:09 horas del 30 de mayo de 2023). Mientras que Jalisco, Tamaulipas, Estado de México son las entidades que mayor número de casos acumulan con 14 mil 977, 12 mil 663 y 11 mil 843, respectivamente.

Pacto por la paz

La misiva denominada como Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz, además de considerar a las organizaciones de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, está destinada para el Cártel del Golfo, del Noreste, de los Salazar, de Tijuana, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leyva, a los Zetas Vieja Escuela y a la Familia Michoacana y/o los Caballeros Templarios.

Foto: Cuartoscuro

Con la premisa de que las autoridades mexicanas y la clase política en el poder se ha mostrado negligente e ineficiente, Delia Quiroa pidió a los grupos delictivos parar la violencia para que los familiares puedan realizar la búsqueda de sus seres queridos y recuperarlos vivos o muertos.

“Ustedes y nosotros tenemos algo en común, somos abusados por nuestro gobierno, ustedes cuando son detenidos y nosotros como víctimas, que buscamos a nuestros familiares, al no tener quien nos defienda, porque ambos, víctimas e imputados, nos vemos obligados a realizar trámites judiciales que son una tortura interminable, y quienes sufren todo esto son nuestras familias”, explicó.

Según la propia activista, los destinatarios ya habrían dado una respuesta. En entrevista para Milenio, Delia aseguró que “ellos” habían hecho saber mediante un integrante de la Iglesia que estaban de acuerdo en casi todo, excepto en el tercer punto propuesto, el cese al fuego. Con ello, afirmó que el pacto puede estar sujeto a un rediseño en aras en establecer paz hacia las y los colectivos.