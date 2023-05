Santa Fe Klan dejó a Karely Ruiz en el pasado y ella respondió con vestido de transparencias: “No tengo novio”

El rapero mexicano sorprendió a sus fans con un proyecto que ya no incluía más a la modelo de OnlyFans, lo cual causó ovaciones en redes sociales por una posible indirecta de ella

El amor entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz habría terminado más pronto de lo que se pensaba. El rapero mexicano estrenó una nueva colaboración musical a lado de El Millonario, siendo el primer proyecto que no contaba con la participación de la modelos de OnlyFans, algo que algunos han señalado de no haber sido tomado de la mejor forma por ella pues publicó una posible indirecta con un vestido rosado muy revelador.

Te puede interesar: Santa Fe Klan reaccionó a críticas sobre su paternidad y compartió una tierna foto con Luka

El pasado jueves 18 de mayo, el compositor que incorpora a su producción musical géneros como la cumbia y el rap mexicano estrenó No Te Metas en colaboración con El Millonario, el primer sencillo y proyecto en el que no existe alguna intervención con la que presuntamente era su nueva pareja sentimental, luego de un escándalo mediático en el que fue señalado de haber abandonado a su familia y su hijo recién nacido Luka con tal de estar con la creadora de contenido íntimo para adultos.

Tras ser aplaudido por miles de fans y resonar en las redes sociales de los miles de fans que compartían, la influencer ya habría dado una primera impresión sobre la fugaz promoción que tuvo la colaboración -Sabes- que polémicamente protagonizaron, subiendo un video a TikTok donde al ritmo de un trend y un impresionante vestido rosa posiblemente le contestó.

“Estoy feliz y soltera”

Santa Fe Klan y Karely Ruiz habrían dado "vuelta a la página" con diferentes videos (Fotos: Instagram/ @aese13/TikTok/@karelyruizmxxx)

Al ritmo de Loba de Shakira y con la frase “¿Quieren saber si tengo novio? No tengo novio. Estoy feliz y soltera”, la influencer de 23 años de edad habría lanzado una indirecta, pero sería la respuesta de sus seguidores lo que más alegría a los que creían que existía un romance con Santa Fe Klan.

Te puede interesar: ¿Santa Fe Klan terminó con Karely Ruiz? Estas señales alarmaron a los fans

“Pues obvio, ya le sacó la fama a Santa Fe Klan y ya no le sirvió de nada ja, ja, ja”, escribió un seguidores sin esperar la respuesta de la modelo de contenido íntimo: “Ja, ja, ja; si siempre fuimos amigos. Soltera mi amor”, negando todo tipo de relación personal con el rapero mexicano y confirmando que no sostiene algún tipo de vínculo con alguien como se pensaba.

Tras sus palabras, los bandos entre seguidores se han dividido, pues mientras algunos defienden a capa y espada a sus ídolos, otros no están felices con que ya no vayan a realizar colaboraciones musicales o para el canal de OnlyFans de cualquiera de los dos, siendo demostrado en miles de comentarios en redes sociales.

Santa Fe Klan causó gran molestia por sus publicaciones con Karely Ruiz en redes sociales (@santa_fe_klan_473)

“Que bueno que esta mujer ya fue historia para Klan, Sabes es la porquería más grande que he escuchado en mi vida y la nueva rola con El Millonario me hizo creer de nuevo en él”. “No puedo creer que Karely solo le sacó el varo y los cinco minutos de fama a este pobre tonto y ahora ya esta ‘soltera y feliz’”. “Bueno nadie les creía ni un peso a eso que sólo se veía como calentura, pero al final que una morra te niegue es lo más culero que te puede pasar”. “Yo sí tenía poca fe en ese amor y hasta en cierto punto me gustaba que tuviéramos un intento de Kylie Jenner y Travis Scott mexicanos ja, ja, ja”, reaccionaron.

Karely Ruiz habló sobre su relación con Santa Fe Klan

Hace unos días, Karely fue entrevistada para el podcast Chismesito con Café y reveló que desde los primeros besos que se dieron en Monterrey comenzó a cuestionarse si sus sentimientos por el famoso iban más allá.

La modelo de OnlyFans reveló cómo fue que empezaron a conocerse

“Toda la gente empezó a hacer chismes y fue cuando me besó en Monterrey y dijimos ‘Esto ya no es de una colaboración’, lo platicamos y estamos dejando que fluya, si se da algo pues que bien y si no, ahí está mi amistad. “Al principio si hubo amistad, tuvimos una conexión buena pues los dos venimos de abajo, yo le conté mi historia y él me contó su historia fuera de las redes porque uno sabe lo que vive”.