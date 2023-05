Abogada de Héctor Parra confía en que la sentencia se reduzca: “Prevalecerá su inocencia”

Héctor Parra fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión tras ser declarado culpable por corrupción de menores. (Jovani Pérez/Infobae)

Sámara Ávila, abogada de Héctor Parra aseguró que continuará trabajando para que prevalezca la inocencia del actor y la sentencia que recibió por más de 10 años en prisión pueda reducirse, esto tras asegurar que confía en las instancias que revisarían un recurso de apelación a la condena en caso de que lo solicite Daniela Parra.

Asimismo aseguró que Héctor Parra y su hija mayor están tranquilos porque ya estaban informados sobre una posible pena que sería dictada en caso de que se le declarara culpable por el delito de corrupción de menores de edad donde la denunciante fue su otra hija Alexa Hoffman.

“Dani está tranquila, al igual que el señor Héctor Parra, estuvimos en audiencia, estuvo escuchando esta penalidad, las sanciones y el monto de reparación de daño, él ya sabía que por el momento sólo quedaba escuchar todo en esta primera instancia del primer juez de enjuiciamiento. Está tranquilo, sigue pidiéndome que el equipo trabaje para que prevalezca su inocencia y así será”, dijo la abogada durante una entrevista concedida a la periodista Ana María Alvarado.

La litigante aseguró que tanto Héctor Parra como su hija Daniela se mantienen tranquilos. (Ig: @dannielaprm)

Sámara explicó que por el momento pueden recurrir a un recurso de apelación, pero deberá ser en los próximos diez días porque así lo dicta el Código Penal de nuestro país. Sin embargo, recalcó que Daniela no le ha pedido que utilice esta medida legal por lo que no está segura de qué ocurrirá, no obstante confía en que en caso de que se solicite es altamente probable que se reduzca su sentencia.

Por otra parte, la profesionista de las leyes mexicanas declaró que de todas las posibilidades la sentencia que se dictó en contra del famoso es la penalidad mínima lo que resultó a favor de Héctor Parra, pero lamentablemente, dijo, es una condena que aún amerita una penalidad de la privación de la libertad en una prisión por más de una década.

“Daniela estaba enterada de que el panorama era mínimo, medio o alto, el juez nos brindó lo mínimo de pena y reparación de daño. Estamos respetando su decisión, pero sabemos que hay un recurso para que esta sentencia pueda ser modificada a su favor”, detalló la abogada penalista.

La abogada de Héctor Parra aseguró que recibió la pena mínima. (Instagram/@hectorparrag)

La litigante explicó que en caso de que Daniela Parra busque continuar con el proceso en defensa de su papá el caso se llevará a una segunda instancia en una sala penal frente a tres magistrados donde se mostrarán las pruebas y los conceptos que tengan en su poder como defensa para demostrar que la sentencia no tiene fundamentos.

Informó que esto sería el primer paso para que la sentencia pueda ser reducida o anulada. “Ellos revisan los agravios y nos dan cita, si es que lo solicitamos para una audiencia en segunda instancia y con ellos trabajamos otro tipo de argumentación para que podamos lograr que se reduzca la sentencia”.

Asimismo recalcó que no podría dar más detalles porque es parte de la estrategia de la defensa el no revelar cuáles serán los siguientes pasos que tomarán.

Ella aseguró que Héctor Parra llevará todo el proceso en el Reclusorio Oriente, descartando la posibilidad de un traslado que se rumoró en días pasados, sólo aclaró que en caso de presentar el recurso de apelación sí tendría que ser trasladado, pero sólo por esta razón.

Por el momento no se especificó si Héctor Parra interpondría un recurso de apelación para reducir o anular su sentencia. (Archivo)

Sámara Ávila declaró y lamentó que este caso estuviera plagado de injusticias y corrupción desde el inicio, exactamente desde que se abrió la carpeta de investigación por lo que, a pesar de que es respetuosa del dictamen del primer juez, es altamente probable que acudan a otra instancia para modificar la pena de 10 años y 6 meses.

La abogada de Héctor Parra se lanzó contra Sergio Mayer tras sus declaraciones

La abogada del actor dijo que las declaraciones que hizo Sergio Mayer en su contra sobre la divulgación de información para su beneficio son graves porque debería contar con la forma de comprobarlo. Además arremetió contra él porque da su opinión careciendo de los estudios necesarios para dar una crítica válida.

“No hemos filtrado el material, debería tener como comprobarlo, quien afirma tiene la carga de probarlo, nosotros nos referimos así. El señor (Mayer) carece de estudios y de comprobación para ponerme a contestarle, yo sólo lo haré con abogados, magistrados”, espetó la experta en leyes.